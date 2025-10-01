Film ‚Wie Clint Eastwood mit 75‘: Dwayne Johnson über Gewichtsverlust für ‚Lizard Music‘

Dwayne Johnson attends The Smashing Machine UK Special Screening at BAFTA in London - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 18:00 Uhr

Dwayne Johnson ist froh, nicht mehr „schwanger auszusehen“, nachdem er für die Rolle eines 75-jährigen Mannes in einem neuen Film abgespeckt hat.

Der 53-jährige Star nahm für den Film ‚The Smashing Machine‘ 13 KIlo zu, doch nun kanalisiert er seinen inneren 75-jährigen Clint Eastwood für die Rolle des Chicken Man in Benny Safdies kommendem Film ‚Lizard Music‘. Und er ist „glücklich“, nicht mehr so viel Gewicht zu tragen.

„Ich habe Diät gehalten. Es ist schön, das Gewicht nicht mehr mit mir herumzutragen“, sagte The Rock jetzt gegenüber ‚Variety‘. „Ich fühle mich gut, dass ich jetzt mein Hemd wieder in die Hose stecken kann. Ich nehme ab für unseren Film. ‚Lizard Music‘ – ich kann es kaum erwarten. Ich sehe nicht mehr schwanger aus, also ist alles gut.“ Bei diesem Gewicht wolle er nun auch bleiben: „Das ist für meinen nächsten Film mit Benny, ‚Lizard Music‘, in dem ich einen 75-jährigen Mann spiele.

Denk an Clint Eastwood mit 75. Sehnige Muskeln, er ist schlank. Aber es fühlt sich gut an.“

Johnson fühlt sich „viel besser“, seit er für die Verfilmung von Daniel Pinkwaters gleichnamigem Roman abgespeckt hat. Darin freundet sich ein Junge mit dem Chicken Man an, um eine unsichtbare Insel voller intelligenter Eidechsenmusiker zu finden. Er fügte hinzu: „Ich habe für die Rolle in ‚The Smashing Machine‘ 13 Kilo zugenommen, also ist es gut, das wieder loszuwerden. Und ich musste es für die Live-Action-Version von ‚Moana‘ halten, also waren es sieben Monate – Mann, 13 Kilo sind eine Menge. Das ist viel. Es lastet auf dir. Aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich viel besser.“

Letzten Monat erzählte der WWE-Star, dass er versuche, weniger Huhn zu essen, um abzunehmen.

Während einer Karriere-Retrospektive beim Toronto Film Festival sagte er: „Das hier bin ich in abgespeckter Form. Im Prozess des Abnehmens. Ich habe immer noch einen langen Weg vor mir.“