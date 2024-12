Auf diese Promis trifft Emmanuel Macron Wiedereröffnung von Notre-Dame: Prinz William reist nach Paris

Prinz William wird am Samstag bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame zu Gast in Paris sein. (the/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 16:05 Uhr

Nicht nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird nach Paris reisen, mit Prinz William wird auch königlicher Besuch erwartet: Am Wochenende begrüßt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame Prominenz aus Politik und Musik.

Fünf Jahre nach dem verheerenden Brand wird die Kathedrale Notre-Dame de Paris am kommenden Wochenende feierlich wieder eröffnet. Im April 2019 war der hölzerne Dachstuhl in Flammen aufgegangen und der ikonische Turm zusammengebrochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) hatte daraufhin angekündigt, das französische Wahrzeichen innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen zu wollen. Nun kann er dieses Ereignis tatsächlich im geplanten Zeitfenster feiern – zusammen mit einer namhaften Gästeliste. Denn zur Eröffnung am Samstag wird unter anderem Prinz William (42) aus Großbritannien anreisen.

Prinz William reist auf Wunsch der Regierung nach Paris

Dass der britische Royal an der Zeremonie am Samstag teilnehmen werde, bestätigte Medienberichten zufolge ein Sprecher des Kensington Palasts. BBC zufolge hatte König Charles die Kathedrale im vergangenen Jahr besucht, um sich dort die Restaurierungsarbeiten anzusehen. Rund 2.000 Handwerker sowie Kunstexperten, Bildhauer und Ingenieure sollen an dem Wiederaufbau beteiligt gewesen sein. Schätzungsweise soll dieser 700 Millionen Euro gekostet haben.

Gottesdienst mit anschließendem Star-Konzert

Dieses Programm ist für Prinz William und die anderen Gäste im Rahmen der Wiedereröffnung geboten: Am Samstag (7. Dezember) wird der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich (73) um 19 Uhr die feierliche Wiederöffnung der Kathedrale gegen Abend mit einem Gottesdienst in geschlossener Gesellschaft einläuten. Der Messe werden neben Präsident Macron und Prinz William zahlreiche Staats- und Regierungschefs beiwohnen. Zuvor wird Macron auf dem Vorplatz eine kurze Rede halten, bevor er mit den geladenen Gästen das Wahrzeichen betritt.

Zur Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame will auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) kommen. Er nehme gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender (62) an der Zeremonie teil, erklärte seine Sprecherin vor wenigen Tagen. Ob weitere Prominenz aus Deutschland anreist, ist offen. Dafür wird aber wohl mit Donald Trump (78) der künftige US-Präsident unter den Gästen sein. Zudem werden auch Fürst Albert II. von Monaco (66) erwartet, sowie die Könige von Marokko und Jordanien. Fehlen wird hingegen mit Papst Franziskus (87) das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Pharrell Williams tritt auf

Im Anschluss an den Gottesdienst ist ab 21 Uhr für das prominente Publikum ein Konzert mit internationalen Größen aus den verschiedensten Musik-Genres geplant. Unter anderem werden neben Opernstars wie Nadine Sierra (36), Pretty Yende (39) und Benjamin Bernheim (39) auch US-Rapper Pharrell Williams (51) sowie die Singer-Songwriterin Angélique Kidjo (64) auftreten. Für weitere musikalische Highlights sorgen die Star-Pianisten Lang Lang (42) und Khatia Buniatishvili (37), der Organist Olivier Latry (62), die Geiger Renaud Capuçon (48) und Daniel Lozakovich (23) sowie der Cellist Yo-Yo Ma (69). Gustavo Dudamel (43) leitet das Orchestre Philharmonique de Radio France.

Am 8. Dezember öffnet Notre-Dame für alle

Interessierte Musikbegeisterte haben die Möglichkeit der Darbietung vor der Kathedrale auf dem Vorplatz zu lauschen. In Szene gesetzt wird das Konzert draußen durch animierte Lichtprojektionen. Zudem wird das Klassik-Label Deutsche Grammophon dieses Ereignis auf dem Streamingdienst Stage+ live übertragen.

Am Sonntag (8. Dezember) öffnet Notre-Dame dann für das breite Publikum die Tore. An diesem Tag findet eine weitere Eröffnungsmesse mit der Weihe des neuen Altars statt. Für die nachfolgende Woche sind weitere Sonderveranstaltungen geplant, bevor ab 16. Dezember der reguläre Betrieb in der Kathedrale startet.

Erstmals seit dem schweren Brand 2019 waren Anfang November in Paris wieder die Glocken von Notre-Dame zu hören gewesen. Der Klang der acht Glocken des Nordturms erschallte am 8. November morgens, rund einen Monat vor der geplanten Wiedereröffnung der weltweit bekannten Kathedrale, durch die französische Hauptstadt.