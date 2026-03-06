Stars Will Ferrell unterstützte Christina Applegate nach ‚beleidigendem‘ Vertragsangebot

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 11:00 Uhr

Will Ferrell gab einen Teil seines Gehalts für ‚Anchorman: The Legend of Ron Burgundy‘ an Christina Applegate weiter, nachdem sie ein „beleidigendes“ Angebot für die Hauptrolle in dem Film erhalten hatte.

Die 54-jährige Schauspielerin spielte Veronica Corningstone in der Komödie aus dem Jahr 2004, die in einer Nachrichtenredaktion der 1970er Jahre spielt. Sie lehnte den ursprünglichen Vertrag für die Rolle ab, woraufhin ihr Co-Star und Regisseur Adam McKay – der das Drehbuch mitgeschrieben hatte – sich bereit erklärte, Geld aus ihren eigenen Gagen zu spenden, um die Lücke zu schließen.

In der Talkshow ‚The View‘ sagte Applegate: „Als sie mir das erste Angebot unterbreiteten, war das ein wenig beleidigend. Ich sagte: ‚Das kann ich nicht. Ich kenne meinen Wert und das kann ich nicht machen.‘ Sie wollten mich unbedingt haben und sagten: ‚Na gut, dann legen wir zusammen.‘ Gott sei Dank haben sie das getan, denn es war eine der besten Erfahrungen meines ganzen Lebens.“ Applegate hat viel aus der Arbeit an dem Film gelernt, in dem auch Paul Rudd, Steve Carell und David Koechner mitspielten. Sie fügte hinzu: „Es war eine großartige Lektion. Ich hatte noch nie zuvor improvisiert. Von dieser Gruppe von Leuten zu lernen … das ist eine Meisterklasse, für die die Leute bezahlen. Steve Carell hat es quasi unterrichtet. Adam McKay hat mit seiner Gruppe eine völlig neue Art entwickelt, das zu tun. Dort dabei zu sein und das zu erleben, war absolut magisch und für mich und meine Karriere von unschätzbarem Wert.“

Christina traf sich 2013 mit der Besetzung wieder, um die Fortsetzung ‚Anchorman 2: The Legend Continues‘ zu drehen.