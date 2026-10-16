Musik Will Young behauptet: Adele wurde wegen eines Streits um ‚Pop Idol‘ von der Schule suspendiert

Will Young - Mighty Hoopla Festival 2017 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 18:00 Uhr

Will Young hat eine überraschende Geschichte über Adele erzählt.

Nach Angaben des britischen Sängers soll die spätere Grammy-Preisträgerin während ihrer Schulzeit in einen handfesten Streit geraten sein, weil sie ihn bei der Talentshow ‚Pop Idol‘ unterstützte. Young und Gareth Gates standen sich 2002 im Finale der ersten Staffel der britischen ITV-Castingshow gegenüber. Der Wettbewerb entwickelte sich zu einem großen Fernsehereignis und sorgte unter den Fans für eine ausgeprägte Rivalität.

Am Ende setzte sich Young gegen Gates durch und gewann die erste Staffel. Beide Sänger starteten anschließend erfolgreiche Musikkarrieren. Wie ernst manche Zuschauer den Wettkampf damals nahmen, verdeutlichte Young nun mit einer Anekdote über Adele. Gegenüber ‚Official Charts‘ behauptete er, die spätere Weltstarsängerin habe wegen ihrer Unterstützung für ihn sogar Ärger in der Schule bekommen. „Adele wurde suspendiert, weil sie sich für mich eingesetzt hat, als andere Leute für Gareth gestimmt haben“, erzählte Young. Anschließend wurde er noch deutlicher: „Sie hat ein Mädchen geschlagen. Dafür wurde sie von der Schule suspendiert.“ Ob sich der Vorfall tatsächlich so ereignete, ist nicht unabhängig bestätigt. Young schilderte die Geschichte jedoch als Beispiel dafür, wie leidenschaftlich die Fans damals über den Ausgang von ‚Pop Idol‘ diskutierten.

Im selben Gespräch blickte Young auch auf seine eigene Musikkarriere zurück. Dabei gestand er, dass er ausgerechnet einen seiner größten Erfolge anfangs überhaupt nicht mochte. Als ihm der Song ‚Leave Right Now‘ erstmals vorgespielt wurde, sei er alles andere als begeistert gewesen. „Als ich den Song zum ersten Mal hörte, mochte ich ihn überhaupt nicht“, erklärte der Sänger. Der Grund lag vor allem darin, dass Young zu diesem Zeitpunkt keine weitere große Ballade aufnehmen wollte. Mit Liedern wie ‚Evergreen‘, ‚The Long and Winding Road‘ und ‚You and I‘ hatte er bereits mehrere gefühlvolle Songs veröffentlicht. Stattdessen wollte er musikalisch neue Wege einschlagen.

Besonders Stücke wie ‚Your Game‘ und ‚Friday’s Child‘, die stärker von Soul und anderen musikalischen Einflüssen geprägt waren, entsprachen damals eher seinen Vorstellungen. „Ich dachte einfach: Nein, es wird so langweilig sein, mit einer Ballade zurückzukommen“, erinnerte sich Young. Sein Produzent Stephen Lipson und Manager Simon Fuller konnten ihn schließlich davon überzeugen, ‚Leave Right Now‘ trotzdem aufzunehmen. Während der Produktion änderte Young allmählich seine Meinung. Besonders die hinzugefügten Streicher hätten dafür gesorgt, dass ihm das Lied besser gefiel. Der Song entwickelte sich anschließend zu einem der bekanntesten Hits seiner Karriere.

Inzwischen bereitet sich Young auf ein besonderes Jubiläum vor. Im Jahr 2027 jährt sich sein Sieg bei ‚Pop Idol‘ zum 25. Mal. Aus diesem Anlass hat der Sänger eine neue Konzertreise durch Großbritannien angekündigt. Die ‚Evergreen 25th Anniversary Tour‘ soll insgesamt 16 Auftritte umfassen und im Februar sowie März 2027 stattfinden. Young wird dabei von seiner vollständigen Band begleitet und Songs aus seiner mehr als zwei Jahrzehnte umfassenden Karriere präsentieren. Neben seinen frühen Erfolgen sollen auch spätere Hits auf dem Programm stehen. Die Tour bietet ihm damit die Gelegenheit, auf seine musikalische Entwicklung seit dem Sieg bei ‚Pop Idol‘ zurückzublicken. Und vielleicht erinnert sich auch Adele noch an jene Zeit, in der sie laut Young zu seinen besonders leidenschaftlichen Anhängerinnen gehörte.