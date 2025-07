Film Willem Dafoe visiert Wiedervereinigung mit Robert Eggers für ‚Werwulf‘ an

Bang Showbiz | 18.07.2025, 18:00 Uhr

Willem Dafoe verhandelt aktuell über die Möglichkeit, in Robert Eggers’ ‚Werwulf‘ mitzuspielen.

Der 69-jährige Schauspieler – der bereits bei ‚The Lighthouse‘, ‚The Northman‘ und ‚Nosferatu‘ mit dem 42-jährigen Regisseur zusammenarbeitete – führt laut ‚Deadline‘ Gespräche über eine Rolle in dem kommenden Horrorfilm. Der ‚Spider-Man‘-Star könnte damit neben Aaron Taylor-Johnson und Lily-Rose Depp zu sehen sein, die ebenfalls für Hauptrollen in ‚Werwulf‘ im Gespräch sind.

Das Drehbuch stammt von Eggers‘ ‚The Northman‘-Co-Autor Sjón. Der Kinostart in den USA ist für den 25. Dezember 2026 geplant. Regie und Drehbuch übernimmt Eggers gemeinsam mit Focus Features als Produktionspartner sowie Tim Bevan und Eric Fellner von ‚Working Title‘. Chris und Eleanor Columbus von ‚Maiden Voyage‘ fungieren als ausführende Produzenten.

Obwohl Details zur Handlung noch unter Verschluss sind, soll ‚Werwulf‘ ein Werwolf-Horrorfilm sein, der im England des 13. Jahrhunderts spielt. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird der Dialog „zeitgetreu“ gehalten, wobei Übersetzungen und Anmerkungen bereitgestellt werden, um das Altenglische verständlich zu machen. Eggers hat Berichten zufolge seinen ursprünglichen Plan verworfen, den Film in Schwarz-Weiß zu drehen.

Neben ‚Werwulf‘ soll Eggers auch mit Dafoe an einer neuen Kinoadaption von ‚A Christmas Carol‘ für Warner Bros. arbeiten. Sein letzter Film war ‚Nosferatu‘ (2024), mit Bill Skarsgård, Dafoe, Rose-Depp, Nicholas Hoult und Emma Corrin, in dem eine junge Frau von dem obsessiven Vampir Graf Orlok heimgesucht wird.