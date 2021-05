Willi Herren & Co: Diese 10 Dschungelcamp-Stars sind schon tot

07.05.2021 21:00 Uhr

Das Dschungelcamp in diesem Jahr war nicht dasselbe wie immer - durch Corona wurde die Show ein wenig anders gestaltet als sonst. Trotzdem verband man auch mit der Studio-Sendung jede Menge Erinnerungen an vergangene Folgen - und an Kandidaten, die inzwischen verstorben sind.

Insgesamt zehn prominente Teilnehmer von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ weilen inzwischen nicht mehr unter uns, darunter Dirk Bach, Daniel Küblböck und Jens Büchner – ihre Geschichten und TV-Momente aber, die bleiben.

Willi Herren, 20. April 2021

Es war die Schocknachricht des letzten Monats: im April dieses Jahres verstarb der TV-Star ganz plötzlich, alleine in seiner Kölner Wohnung. Wenige Monate zuvor war Willi Herren Teil der Reality -TV-Show „Promis unter Palmen„, die zum Zeitpunkt seines Todes gerade ausgestrahlt wurde, aus Pietätsgründen aber vorzeitig schon nach der zweiten Folge abgesetzt wurde.

Herren wurde nach seinem Schauspiel-Durchbruch in der „Lindenstraße“ nicht unbedingt durch weitere große Rollen bekannt, dafür aber mit seiner ständigen Präsenz am Ballermann, als auch in diversen Trash-TV-Sendungen. 2004 nahm er auch an der zweiten Staffel des RTL-Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! “ teil, wo er am Ende den dritten Platz belegte. 2015 versuchte er mit der Teilnahme an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein! “ einen Wiedereinzug ins Dschungelcamp.

Werner Böhm, 02. Juni 2020

Er war den meisten besser bekannt als partysingender Gottlieb Wendehals, der in den 80’ern seinen Erfolgshit „Polonäse Blankenese“ hoch und runter trällerte, geriet aber mit seiner Teilnahme an der ersten Staffel des Dschungelcamps wieder für mehr Aufmerksamkeit.

2015 nahm Werner Böhm an der Sendung „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ teil und kämpfte zusammen mit 26 anderen Kandidaten um einen Platz im Dschungelcamp 2016. Im Juni 2020 schlief der Musiker laut seiner Frau“friedlich ein“. Er war gerade in ein Apartment auf Gran Canaria gezogen und wäre drei Tage später 79 Jahre alt geworden. Es habe sogar noch Pläne für neue Musik gegeben, die er leider nicht mehr umsetzen konnte.

Walter Freiwald, 16. November 2019

Mit der Kult-Show „Der Preis ist heiß“an der Seite von Harry Wijnvoort (der übrigens auch im Dschungel war) wurde Walter Freiwald berühmt, danach herrschte erst mal lange Zeit Ruhe um den Moderator. 2015 wollte er es aber wissen und zog in den RTL-Dschungel. Dort bekam er auf jeden Fall Aufmerksamkeit durch gleich vier aufeinanderfolgende Dschungelprüfungen, in die er von den Zuschauern gewählt wurde.

Für Unterhaltung und den einen oder anderen Schmunzler sorgte er mit seinen Lebensgeschichten und vor allem mit seinem Vorhaben, sich zur Wahl des Bundespräsidenten aufstellen zu lassen. Am Ende erreichte er Platz 6. Im November 2019 machte er seine unheilbare Krebserkrankung öffentlich. Nur wenige Tage später verlor er den Kampf gegen die Krankheit und verstarb im Alter von 65 Jahren. Sein letzter Wunsch: „Vergesst mich nicht!“. Das werden wir nicht.

Costa Cordalis, 02. Juli 2019

Er ging in die RTL-Geschichte als erster Dschungelkönig ein – Costa Cordalis konnte sich 2004 gegen Lisa Fitz und Daniel Küblböck durchsetzen und die begehrte Krone ergattern. Die Gründe dafür lagen für viele auf der Hand: seine ehrliche und herzliche Art gegenüber seinen Mitstreitern, sein stets offenes Ohr und die Besonnenheit, mit der er an die schwierigen Dschungelaufgaben ran ging, brachten ihm den verdienten Titel ein.

Bis zu seiner Teilnahme am Dschungelcamp war es um den Schlagersänger ruhig geworden, doch nach seinem Sieg ging es ihn noch einmal richtig aufwärts. Auf Mallorca startete der gebürtige Grieche als Partysänger durch und verbrachte später viel Zeit mit seiner Frau Ingrid, seinem Sohn Lucas Cordalis, sowie mit dessen Ehefrau Daniela Katzenberger. Die Geburt von Lucas und Danielas Tochter machte das Familienglück perfekt und Costa Cordalis zu einem glücklichen Opa. Am 02. Juli. 2019 verstarb der „Anita“-Star im Alter von 75 Jahren an Organversagen.

Jens Büchner, 17. November 2018

Der Tod des Kult-VOX-Auswanderers sorgte 2018 für schockierte Reaktionen, hatte man ihn doch immer als lebenslustigen und frech-naiven Entertainer wahrgenommen, der sich zuletzt eher nur selten ansehen ließ, dass es ihm nicht immer gut geht. In der 11. Staffel des Dschungelcamps im Jahr 2017 machte der Ehemann von Danni Büchner seltsame Andeutungen über seinen Gesundheitszustand. Der Arzt habe Probleme mit seinem Magen festgestellt. Vermutlich wusste Jens Bücher aber zu diesem Zeitpunkt schon, dass er schwer war.

In neueren Folgen von „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ wurde dann recht schnell klar, dass es Jens Büchner immer schlechter ging. Am 17. November 2018 verstarb der Malle-Star im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs. Er hinterließ seine Frau Danni mit den gemeinsamen Zwillingen – sie ging 2020 ins Dschungelcamp, um ihren Mann damit noch einmal zu ehren.

Daniel Küblböck, 09. September 2018

Sein Tod gehört ohne Zweifel zu den tragischsten in der deutschen Promiwelt. Am 09. September 2018 sprang Daniel Küblböck, der durch seine quirlige, aufgedrehte Art in der allerersten DSDS-Staffel berühmt wurde, offenbar von einem Kreuzfahrtschiff in den Tod. Bewiesen ist der Tod bis heute nicht. Kurz vorher soll sich der 33-Jährige seltsam verhalten haben, Gerüchte um eine äußerst instabile Psyche wurden danach immer lauter. Bis vor wenigen Wochen galt der Sänger noch als verschollen, inzwischen wurde er offiziell für tot erklärt. Unvergessen nicht nur seine Auftritte bei DSDS, die wahren Kultstatus erlangt haben, sondern auch seine Teilnahme am Dschungelcamp 2004 (im selben Jahr wie Costa Cordalis).

Immer wieder wählten ihn die Zuschauer in neue Ekelprüfungen, die stets mit jeder Menge Geschrei von Küblböck einhergingen. Seine Fans werden ihn vermutlich für diese unterhaltsame Art immer in Erinnerung behalten. Im Dschungelcamp belegte er damals den dritten Platz.

Rolf Zacher, 03. Februar 2018

Der bekannte Schauspieler nahm in der 10. Staffel 2016 am Dschungelcamp teil. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings schon über 70 Jahre alt und konnte mit den Bedingungen im Regenwald nicht so umgehen, wie die anderen Kandidaten. Doch Rolf Zacher war ein Kämpfer und wollte nicht aufgeben. Tapfer bemühte er sich durchzuhalten, doch letztendlich entschieden Dr. Bob und das Produktionsteam, dass es für ihn nicht weitergehen konnte – nach acht Tagen im Dschungel war Schluss für ihn.

Danach musste er sich erst einmal im Krankenhaus durchchecken lassen, konnte dann aber noch an der Wiedersehensshow teilnehmen. Es sollte sein letzter, öffentlicher Auftritt sein. Ein Jahr später tauchten Berichte darüber auf, dass Zacher in ein Altenheim in Norddeutschland gekommen sein soll, im Februar 2018 verstarb im Alter von 76 Jahren.

Gunter Gabriel, 22. Juni 2017

Er war im selben Jahr im Dschungelcamp wie Rolf Zacher und auch er hatte mit gesundheitlichem Problemen zu kämpfen. Gunther Gabriel sagte letztendlich sogar den berühmt-fatalen Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, weil er nach eigenen Worten „bereits über seine Grenzen gegangen war“. Im Gegensatz zu Zacher erschien der Kult-Sänger nicht zur Wiedersehensshow, da es ihm zu diese Zeitpunkt noch immer nicht gut ging.

Tragischerweise verstarb Gabriel an seinem 75. Geburtstag, als er auf dem Rückweg in sein Zimmer die Treppe hinunterstürzte und sich dabei schwer verletzte. Mit einem Halswirbelbruch wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, rund zwei Wochen später starb er an den Folgen der Operationen dieses Bruches. Seine Asche wurde in der Ostsee verteilt.

Günther Kaufmann, 18. Juni 2012

2009 nahm der Schauspieler an der Dschungelshow teil, erregte aber weniger Interesse mit seinen Filmrollen, sondern eher durch den skandalösen Kriminial-Fall, der mit ihm verbunden war. Er war wegen Betrugs und einem tödlichen Überfall auf seinen Steuerberater zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Später kam raus: er hatte das Geständnis nur erfunden, um seine, damals an Krebs erkrankte, Ehefrau zu schützen.

Im Dschungel galt Günther Kaufmann als Fels in der Brandung und Ruhepol für die anderen Kandidaten. Er wurde dann aber von den Zuschauern rausgewählt und erreichte den 6. Platz. 2012 starb er im Mai im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt auf offener Straße.

Dirk Bach, 01. Oktober 2012

Er ist die wohl kultigste Figur des Dschungelcamps, er steht sogar für die TV-Sendung wird nicht nur deswegen unvergessen bleiben. Dirk Bach moderierte die Show ab der ersten Staffel, gemeinsam mit Sonja Zietlow. Beide waren ein unschlagbares Team, insbesondere was den Humor betraf, auch ohne Worte. Die knallbunten und verrückten Anzüge des Moderatos sorgten schon allein stets für Lacher.

Aus seinem Übergewicht bei seiner geringen Größe machte Dirk Bach nie einen Hehl, sondern lachte stattdessen gern herzlich über sich selbst.

Dann der Schock: am 01. Oktober 2012 wurde er in einem Hotelzimmer tot aufgefunden. In seiner Wohnung wurden später Medikamente gegen Bluthochdruck und Herzprobleme gefunden, sowie Cholesterin-Senker. Bach war an Herzversagen gestorben.