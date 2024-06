Er starb mit 41 Jahren William und Kate trauern um einstigen Rugbystar Rob Burrow

Kate und William trauern. (smi/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 09:44 Uhr

Prinz William und Prinzessin Kate würdigen den verstorbenen Rugbyspieler Rob Burrow. Der Sportler starb mit 41 Jahren. Er war an einer seltenen Nervenkrankheit erkrankt und setzte sich in der Öffentlichkeit für die Aufklärung über sie ein.

Der ehemalige Rugby-Spieler Rob Burrow starb am 2. Juni 2024 an den Folgen der Motoneuron-Krankheit (MND). Er wurde nur 41 Jahre alt. Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) würdigten den Sportler nun in einer Story auf ihrem Instagram-Account. "Eine Legende des Rugby League, Rob Burrow hatte ein großes Herz", heißt es in dem Text.

"Er hat uns gelehrt: 'In einer Welt voller Widrigkeiten müssen wir es wagen zu träumen'", zitierte William weiter den Verstorbenen. "Catherine und ich senden unsere Liebe an Lindsey, Jackson, Maya und Macy", schließt der Post, der mit einem W für William unterzeichnet ist. Rob Burrow hinterlässt seine Frau Lindsey und drei Kinder.

MBE-Ernennung aus den Händen von Prinzessin Kate

Rob Burrow erhielt 2019 die Diagnose MND – zwei Jahre, nachdem er seine aktive Karriere beendet hatte. Die Nervenkrankheit führt zu einem voranschreitenden Muskelschwund. Gemeinsam mit Kevin Sinfield (43), seinem ehemaligen Teamkollegen bei den Leeds Rhinos, setze sich der Sportler für die Aufklärung über seine seltene Krankheit ein, sammelte Geld für die Erforschung.

Für seine Rugbykarriere und für sein Engagement zur Bekämpfung von MND wurde Burrow 2021 zum Member of the Order of the British Empire ( MBE) ernannt. Die Ehrung erhielt er aus den Händen von Prinzessin Kate. Im Januar 2024 überreichte Prinz William ihm einen Orden für seine Verdienste.

Familie feiert Rob Burrow als "wahre Inspiration"

"Rob war schon immer eine wahre Inspiration, sei es auf dem Rugbyfeld oder während seines Kampfes gegen MND", schrieb seine Familie nach seinem Tod. "Er ließ sich niemals von anderen definieren, was er erreichen konnte, und glaubte an seine eigenen Fähigkeiten, mehr zu erreichen. Die überwältigende Liebe und Unterstützung, die Rob und die gesamte Burrow-Familie in den letzten viereinhalb Jahren erhalten haben, bedeutete Rob sehr viel."