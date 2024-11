Kampf gegen den Krebs verloren William und Kate trauern um Fotografin Liz Hatton

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich tief betroffen vom Tod der 17-jährigen Fotografin Liz Hatton. Die talentierte Jugendliche war im Oktober noch zu Gast bei einer königlichen Audienz auf Schloss Windsor.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) haben mit tiefer Betroffenheit auf den Tod der jungen Fotografin Liz Hatton reagiert. Die 17-Jährige verstarb am frühen Morgen des 27. November, wie ihre Mutter Vicky Roboyna auf der Plattform X mitteilte. "Wir sind so traurig zu hören, dass Liz Hatton von uns gegangen ist. Es war eine Ehre, eine so mutige und bescheidene junge Frau kennengelernt zu haben", erklärten William und Kate in einem Statement, das sie in weißer Schrift auf schwarzem Untergrund in ihren Instagram-Storys teilten.

Ein königlicher Moment

Erst im Oktober hatte das Paar die talentierte Fotografin auf Schloss Windsor empfangen. Kate hatte die Jugendliche persönlich eingeladen, Fotos von Prinz William während einer Investitur-Zeremonie (Amtseinweisung) zu machen.

Ein berührender Moment entstand, als die Prinzessin die junge Fotografin im Palast umarmte – ein Bild, das vom Palast auf Instagram veröffentlicht wurde.

Kreativ bis zum Schluss

Liz Hatton hatte im Januar dieses Jahres ihre Foto-Bucket-List gestartet, nachdem bei ihr eine seltene und aggressive Form von Krebs diagnostiziert worden war. Die Prognose lag zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Dennoch blieb die 17-Jährige bis zuletzt aktiv und kreativ. "Selbst gestern machte sie noch Pläne", schrieb ihre Mutter Robyana in der Todesnachricht. "Sie war nicht nur eine phänomenale Fotografin, sondern der beste Mensch und die wunderbarste Tochter und große Schwester, die wir uns hätten wünschen können."

Beeindruckende Karriere

Trotz ihrer Krankheit konnte Liz Hatton in den vergangenen Monaten bemerkenswerte fotografische Erfolge feiern. Sie fotografierte den Comedian Michael McIntyre (48), war beim roten Teppich der MTV Europe Music Awards dabei und durfte sogar mit dem renommierten Fotografen Rankin (58) ein Fotoshooting leiten. Das Thronfolgerpaar würdigte nach ihrem Besuch in Windsor ihre "Kreativität und Stärke", die beide sehr inspiriert habe.

Die Familie bittet nun darum, Liz' Andenken zu ehren, indem Menschen ihre Fotos unter dem Hashtag #LizHatton in den sozialen Medien teilen. Wie "Sky News" weiter meldet, wurde zudem eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Forschung zu ihrer seltenen Krebsart, desmoplastische klein-rundzellige Tumore, zu unterstützen.