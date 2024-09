Film Winona Ryder: Beetlejuice-Dreh war emotional

22.09.2024

Die 52-jährige Schauspielerin wurde am Set von ‚Beetlejuice, Beetlejuice‘ von ihren Gefühlen übermannt.

Die 52-jährige Schauspielerin erlangte mit ihrer Darstellung in Tim Burtons Gruselkomödie aus dem Jahr 1988 ihren Durchbruch in Hollywood. In der aktuellen Fortsetzung ist Winona erneut in ihrer Rolle als Lydia Deetz zu sehen und wie sie jetzt verriet, waren die Dreharbeiten zu ‚Beetlejuice, Beetlejuice‘ für sie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Insbesondere das Wiedersehen mit Michael Keaton, der abermals den skurrilen Titelcharakter verkörpert, war für die Schauspielikone demnach ein intensives Erlebnis. „Mir kamen vor lauter Gefühlen die Tränen“, erzählt Winona im Interview mit dem Magazin ‚OK!‘. „Wieder mit Michael zusammenzuarbeiten, jemand, der mich wie Tim in einem jungen Alter so beschützt und ermutigt hat, war etwas ganz Besonderes. Es war so bewegend für mich, wieder in meinem Kostüm und in dieser Umgebung zu sein. Ich fühlte mich so frei, als ob es ein Independent-Film wäre und wir alles ausprobieren könnten.“

Ihre Teilnahme an der Fortsetzung sagte Winona bereits zu, bevor das Drehbuch überhaupt fertiggestellt war. Sie erklärt: „Wie alles bei Tim muss es einfach richtig sein. Es hätte nie eine Fortsetzung gegeben, nur um eine Fortsetzung zu machen.“