Film Winona Ryder konnte sich ihre ‚Beetlejuice‘-Rolle nur schwer als Erwachsene vorstellen

Winona Ryder - May 2022 Stranger Things season 4 premiere - Netflix Brooklyn - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 16:00 Uhr

Winona Ryder findet, dass ihre Rolle der Teenagerin Lydia Deetz in ‚Beetlejuice‘ als eine Erwachsene nur „schwer vorstellbar“ gewesen sei.

Nachdem die Schauspielerin in dem Film von 1988 die mit dem Tod besessene Teenagerin spielte, übernimmt der 52-jährige Star ihre Rolle erneut für das kommende Sequel ‚Beetlejuice Beetlejuice‘.

Die Darstellerin verriet jetzt, dass sie anfangs Schwierigkeiten damit hatte, sich vorzustellen, wie ihr Charakter ihre Gothic-Phase hinter sich lässt und zu einer Mutter wird. Ryder verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Slash Film‘: „Ich glaube, dass ich mir Lydia auf jeden Fall nie als Mutter von Kindern oder in irgendeiner Beziehung vorgestellt habe. Ich dachte einfach immer, dass sie wahrscheinlich in ihrer eigenen Welt leben wird, wenn sie älter wird. Irgendwie auf dem Dachboden und glücklich, aber allein.“ Die ‚Stranger Things‘-Prominente fügte hinzu, dass sie die neue Version der Figur besser verstehen konnte, sobald sie mit Jenna Ortega und Justin Theroux, die Lydias Tochter Astrid bzw. ihren Freund verkörpern, an dem Projekt zu arbeiten anfing. Neben Ryder wird Michael Keaton in dem neuen Projekt erneut seine Rolle als Beetlejuice übernehmen. Der Schauspieler gab zuvor zu, dass er etwas besorgt gewesen sei, als der vulgäre Geist zurückzukehren, bevor er schließlich erkannte, dass Filmemacher Tim Burton eine klare Vision für die Fortsetzung hatte.