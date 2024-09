Stars Winona Ryder und Keanu Reeves: Sie sind Mann und Frau

Winona Ryder - Venice International Film Festival 2024 - NO ITALY - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 08:00 Uhr

Die Stars bezeichnen sich immer noch als „Mann und Frau“.

Winona Ryder und Keanu Reeves bezeichnen sich immer noch als „Mann und Frau“.

Die Charaktere der beiden Stars in dem Film ‘Dracula‘ aus dem Jahr 1992 haben geheiratet und die 52-jährige Schauspielerin verriet, dass ihre Verbindung technisch gesehen echt war, nachdem Regisseur Francis Ford Coppola einen echten rumänischen Priester für die Szene engagiert hatte. Und obwohl das Paar mit Scott Mackinlay Hahn bzw. Alexandra Grant liiert ist, schätzen sie immer noch die Bindung, die sie zueinander haben.

Winona (52) wurde im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast gefragt, wie die „zwei größten Technikverweigerer auf dem Planeten“ es schaffen, in Kontakt zu bleiben, und sie antwortete: „Ich weiß. Aber wir schreiben SMS, und wir sagen immer, wer es ist, auch wenn es in der SMS steht … Wenn ich an seinem Geburtstag sage: ‚Happy Birthday, mein Mann!‘ und ich schreibe ‚Noni‘, sagt er: ‚Hey, Frau! Ich liebe dich, KR 57.’ An jedem Geburtstag sagt er: ‚KR 57‘ oder wie alt er auch immer ist. Das hat er schon immer gemacht.“

Auch Keanu (60) erklärte, dass er und Winona seit dem Film ‘Dracula’ „vor den Augen Gottes verheiratet“ sind. In einem Video-Interview mit ‘Esquire’ sagte er: „Wir haben eine ganze Aufnahme einer Hochzeitszeremonie mit echten Priestern gemacht. Winona sagt, wir sind es. Coppola sagt, wir sind es. Also schätze ich, wir sind vor den Augen Gottes verheiratet.“