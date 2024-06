"Ich bin ein bisschen schüchtern" Wird Ben Affleck der Trubel um Jennifer Lopez zu viel?

Der Schauspieler im Schatten von Gattin Jennifer Lopez. (smi/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 10:49 Uhr

Wie schwer ist es mit einem Mega-Star wie Jennifer Lopez verheiratet zu sein? Darüber spricht Ben Affleck in einem Interview mit Kevin Hart. Der Schauspieler scheint mit der Aufmerksamkeit rund um seine Ehefrau nur schwer klarzukommen.

Wie steht es um die Ehe von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54)? Seit Wochen spekulieren die Medien, über eine handfeste Krise. Die beiden Stars, die erst 2022 geheiratet haben, sollen mehr oder weniger getrennte Leben führen. Wird Affleck der Trubel um seine berühmte Gattin etwa zu viel? Darauf deutet jetzt ein Interview mit Komiker Kevin Hart (44) hin, das der Oscarpreisträger in dessen Talkshow "Hart to Heart" gegeben hatte.

Das Gespräch scheint schon vor einiger Zeit aufgenommen worden zu sein – also vor den ersten Trennungsgerüchten. Affleck erzählt beispielhaft von einem Erlebnis, das zeigt, was es bedeutet, mit einem Megastar verheiratet zu sein. So sei er einmal mit Jennifer Lopez und den fünf Kindern, die sie mit jeweils anderen Partnern haben, in New York zu einem Theaterstück unterwegs gewesen.

"Es war verrückt"

Da sie spät dran gewesen seien, stiegen sie aus dem Auto aus und wollten ein paar Blocks zu Fuß laufen – mitten über den Times Square. "Und dann fing der Mist an, es war verrückt", erzählte Affleck. Eine Marihuana rauchende Frau habe sie gefilmt und dabei "J.Lo" gerufen und lockte damit zahlreiche Touristen an.

Das Chaos sei kaum auszuhalten gewesen, erinnerte sich der Schauspieler und Regisseur weiter. Er könne mit dieser Aufmerksamkeit nur schwer umgehen. "Ich bin ein bisschen schüchtern", erklärte er Kevin Hart. Das sei auch der Grund, warum er oft wütend aussehe, wenn ihm jemand "eine Kamera ins Gesicht hält".

Was wirklich hinter seinem genervten Gesichtsausdruck steckt

Kevin Hart nutzte den Moment, um auf Ben Afflecks berühmtes "Resting Bitch Face" einzugehen. Das Gesicht des Schauspielers macht auf Fotos manchmal einen genervten bis traurigen Eindruck. Bei öffentlichen Auftritten an der Seite einer strahlenden Jennifer Lopez sieht er oft so aus, als wolle er nur weg – unvergessen ist bis heute sein missmutiger Gesichtsausdruck bei der Verleihung der Grammy Awards, der ihm etliche Memes eingebracht hatte.

Ben Affleck besteht gegenüber Kevin Hart darauf, dass er kein genervtes, sondern ein "strenges Gesicht" habe. Das Resultat: "Die Leute projizieren etwas auf mich, was ich selbst überhaupt nicht empfinde".

Wenn man den jüngsten Spekulationen um die Krise zwischen ihm und Jennifer Lopez Glauben schenken darf, scheint Ben Affleck nicht nur ein genervtes Gesicht zu haben. Er soll auch in seinem Verhalten "immer mürrisch und negativ" sein, wie ein Insider der Zeitung "Daily Mail" kürzlich verriet. Das soll mit ein Grund dafür sein, dass J.Lo die Ehe "aufgegeben habe".