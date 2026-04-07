Stars Wireless Festival verteidigt Entscheidung, Kanye West zu buchen

Kanye West - The Greatest Lie Ever Sold Premiere Screening on October 12, 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 09:00 Uhr

Das Wireless Festival verteidigt die Entscheidung, Kanye West zu buchen.

Der Geschäftsführer der Muttergesellschaft des Wireless Festival hat die Entscheidung verteidigt, Kanye West zu buchen.

Melvin Benn äußerte sich, nachdem heftige Kritik laut wurde, als bekannt wurde, dass der 48-jährige Rapper beim diesjährigen Festival auftreten soll. Er forderte Kritiker auf, „Vergebung und Hoffnung“ zu zeigen. Der Geschäftsführer von Festival Republic, dem Wireless gehört, erklärte am Montag (06. April): „Da ich seit 15 Jahren jemanden in meinem Leben habe, der an einer psychischen Erkrankung leidet, habe ich viele Episoden verwerflichen Verhaltens miterlebt, die ich vergeben und hinter mir lassen musste. Wenn ich es vorher nicht war, bin ich heute ein Mensch der Vergebung und Hoffnung – in allen Bereichen meines Lebens, auch beruflich.“ Gleichzeitig fügte der Unternehmer hinzu: „Was Ye in der Vergangenheit über Juden und Adolf Hitler gesagt hat, ist für mich ebenso abscheulich wie für die jüdische Gemeinschaft, den Premierminister und andere Kommentatoren. Und, wenn man ihn beim Wort nimmt, inzwischen auch für Ye selbst.“

Die Musik des ‚Famous‘-Interpreten werde im Radio gespielt, sie sei über Streams und Downloads verfügbar, ohne dass es großen Protest gibt. Er habe deshalb das gesetzliche Recht, nach England einzureisen und dort auf der Bühne zu stehen, so Benn weiter. „Er soll hier auftreten. Wir geben ihm keine Plattform, um Meinungen jeglicher Art zu verbreiten, sondern nur, um die Songs zu performen, die im Radio und auf Streaming-Plattformen laufen und von Millionen gehört und geschätzt werden“, erklärte der Geschäftsführer.

Die Buchung hat breite Kritik ausgelöst, insbesondere wegen früherer antisemitischer Äußerungen von Kanye West. Sponsoren zogen sich zurück, und es gab Forderungen an die Regierung, seine Einreise in das Vereinigte Königreich zu überprüfen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er einen Song mit dem Titel ‚Heil Hitler‘ und bewarb auf seiner Website ein T-Shirt mit Hakenkreuz.