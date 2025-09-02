Film Woody Allen lobt Donald Trump als ‚guten Schauspieler‘ und will wieder mit ihm arbeiten

Woody Allen - September 2023 - Avalon - Coup de Chance Photocall BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur empfand die Zusammenarbeit mit dem US-Präsidenten als sehr angenehem.

Woody Allen möchte erneut mit Donald Trump für einen Spielfilm zusammenarbeiten.

Der 89-jährige Filmemacher arbeitete bereits 1998 mit dem heutigen US-Präsidenten für die Komödie ‚Celebrity – Schön. Reich. Berühmt.‘ zusammen und bezeichnete den damaligen Reality-Star und Geschäftsmann als „sehr guten Schauspieler“.

Im ‚Club Random‘-Podcast von Bill Maher erzählte Allen: „Ich bin einer der wenigen Menschen, die sagen können, dass sie für Trump schon einmal Regie geführt haben. Ich habe Trump in [‚Celebrity‘] inszeniert. Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten – er war ein sehr guter Schauspieler. Sehr höflich, stand immer richtig, machte alles korrekt und hatte ein echtes Gespür fürs Showbusiness. Ich könnte ihn auch jetzt noch inszenieren. Wenn er mich jetzt, als Präsidenten, Regie führen ließe, könnte ich Wunder vollbringen.“

Trump spielte sich in der Komödie selbst – in einer Szene, in der er von einer Promi-Reporterin vor einem seiner Immobilienprojekte interviewt wurde. Im Film scherzt er: „Nun, ich arbeite daran, die St. Patrick’s Cathedral zu kaufen. Vielleicht reiße ich sie ab und baue ein sehr, sehr hohes und wunderschönes Gebäude hin.“

Trotz seines Wunsches, wieder mit Trump zusammenzuarbeiten, verriet Allen, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 Kamala Harris gewählt habe. Der Regisseur betonte, dass er mit Trump in „99 Prozent“ der Themen nicht übereinstimme, lobte ihn jedoch als Schauspieler. „Ich stimme vielen, fast allen – nicht allen, aber fast allen – seiner politischen Ansichten und Entscheidungen nicht zu. Ich kann nur beurteilen, was ich aus der Zusammenarbeit mit ihm am Filmset weiß“, erklärte er. „Und da war er angenehm, sehr professionell, sehr höflich zu allen.“

Gleichzeitig zeigte sich Allen „überrascht“ über Trumps Entscheidung, in die Politik zu gehen: „Politik bedeutet nichts als Kopfschmerzen, schwierige Entscheidungen und Qualen. Das war ein Typ, den ich sonst bei Knicks-Spielen gesehen habe, der gern Golf spielte, Schönheitswettbewerbe beurteilte und Dinge tat, die angenehm und entspannend waren.“