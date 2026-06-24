Film ‚Toy Story 5‘: Produzentin und Regisseur erteilen Live-Action-‚Toy Story‘-Film klare Absage

Toy Story 5 - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 18:30 Uhr

'Toy Story 5'-Produzentin Lindsey Collins deutete an, dass Pixar kein Interesse daran hat, dass Disney einen Live-Action-Film von 'Toy Story' produziert.

Die Produzentin und der Regisseur von ‚Toy Story 5‘ lehnen die Idee eines Live-Action-Films entschieden ab.

Lindsey Collins machte deutlich, dass Pixar nicht daran interessiert sei, dass Disney eine Version des animierten Stoffes produziert, die reale Schauspieler und Kulissen mit computeranimierten Figuren kombiniert – wie etwa bei ‚Der König der Löwen‘ (2019), ‚Lilo Stitch‘ (2025), ‚Vaiana‘ (2026) und anderen Filmen.

Die BAFTA fragte Collins und den 60-jährigen Regisseur Andrew Stanton, ob ein Live-Action-‚Toy Story‘-Film denkbar sei. Beide lehnten die Idee sofort ab. Sie sagte: „Oh Gott, nein, hoffentlich nicht. Bitte Gott, nein. Sagen Sie das bloß nicht zu laut! Sonst macht Disney gleich so etwas. Nein. Die Antwort ist ein klares Nein.“ Stanton ergänzte: „Das wäre wie ein Hut auf einem Hut. Hoffentlich nicht. Ganz klar nein.“

Der 69-jährige Tom Hanks, der Woody den Cowboy in allen fünf ‚Toy Story‘-Filmen gesprochen hat, glaubt jedoch, dass Disney in Zukunft künstliche Intelligenz nutzen könnte, um Woodys Stimme zu rekonstruieren, falls ein ‚Toy Story 6‘ entstehen sollte. Er sagte ‚Entertainment Weekly‘: „Die Zeit bleibt ungeschlagen. Die Frage wäre, ob man irgendeine Version von mir zusammensetzen könnte. Jedes Wort, das wir jemals für ‚Toy Story‘ aufgenommen haben, existiert irgendwo digital. Sie könnten daraus alles zusammenstellen, was sie möchten.“ Allerdings ist der zweifache Oscar-Preisträger der Meinung, dass ‚Toy Story 6‘ nur produziert werden sollte, wenn es sich wirklich lohnt. Hanks sagte: „Wenn ihr noch einen ‚Toy Story‘-Film macht, dann sollte er sich lohnen. Er sollte großartig sein. Ihr solltet ein Thema behandeln, das nicht einfach nur künstlich verlängert wird, weil die Leute den Titel mögen.“

Obwohl Disney und Pixar ‚Toy Story 6‘ noch nicht bestätigt haben, erscheint ein weiterer Film durchaus möglich. Der fünfte Teil legte an seinem Startwochenende einen starken Kinostart hin und spielte weltweit 312 Millionen Dollar bei einem Budget von 250 Millionen Dollar ein. In ‚Toy Story 5‘ geraten Woody, Cowgirl Jessie (Joan Cusack), Buzz Lightyear (Tim Allen) und die übrigen beliebten Spielzeuge in Gefahr, als ihre Besitzerin Bonnie (Scarlett Spears) von ihrem froschartigen Tablet Lilypad (Greta Lee) völlig vereinnahmt wird. Bereits im April deutete Stanton zwei weitere ‚Toy Story‘-Filme an, da es genügend Stoff für neue Abenteuer gebe und möglicherweise sogar ein neuer Besitzer für die Figuren eingeführt werden könne. Er sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Deshalb habe ich das Gefühl, dass es weitergehen kann.“