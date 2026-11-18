Stars Woody Harrelson rettete Darius Rucker vor dem Ertrinken

Woody Harrelson - Los Angeles Premiere Of Apple TV's "Brothers" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 18:00 Uhr

Woody Harrelson hat seinem Freund Darius Rucker bei einem gemeinsamen Urlaub auf Hawaii das Leben gerettet.

Der Schauspieler hatte den Sänger von Hootie and the Blowfish für zwei Wochen in sein Ferienhaus eingeladen. Obwohl Rucker die Reise als eine der schönsten seines Lebens bezeichnete, wäre sie beinahe tödlich ausgegangen. In der Hulu-Dokumentation ‚Darius Rucker: They Called Me Hootie‘ erinnerte sich der Musiker an den Urlaub. Harrelson habe ihn spontan eingeladen, und er habe sofort zugesagt. „Wir hatten unglaublich viel Spaß. Wir haben tolle Sachen gemacht, wisst ihr, Nacktyoga, und ich habe mich ganz rein und vegan ernährt“, erzählte Rucker.

Gefährlich wurde es, als die beiden eines Tages eine Klippe hinunterstiegen, um zu einer nahe gelegenen Insel zu gelangen. Harrelson habe ihn zunächst gefragt, ob er schwimmen könne, und ihn anschließend vor der starken Strömung gewarnt. „Spring da rein, und wenn du wieder auftauchst, bleib nicht lange im Wasser, sondern komm sofort heraus“, habe ihm der Schauspieler erklärt. Wer zu lange warte, könne von der Strömung erfasst werden. Doch als Rucker ins Wasser sprang, fand er keinen geeigneten Platz, um wieder an Land zu gelangen. „Ich öffnete die Augen, schaute in beide Richtungen und begriff sofort, dass es dort keinen Strand gab“, erinnerte er sich. Als er versuchte, hinauszuschwimmen, bemerkte er, dass ihn die Strömung bereits erfasst hatte. Der 60-Jährige kämpfte gegen das Wasser an, während Harrelson zunächst weiterschwamm. Erst als sich der Schauspieler umdrehte, bemerkte er, dass sein Freund zurückgeblieben war, und kehrte sofort um. „Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, die wir dort draußen verbrachten und versuchten, aus dem Wasser zu kommen“, berichtete Rucker.

Schließlich seien seine Kräfte nahezu aufgebraucht gewesen. „Ich sagte zu Woody: ‚Mann, ich schaffe es hier nicht mehr raus. Ich bin so müde'“, erzählte der ‚Wagon Wheel‘-Interpret. Er habe in diesem Moment bereits mit seinem Leben abgeschlossen und sei dankbar für alles gewesen, was er bis dahin erleben durfte. Harrelson wollte seinen Freund jedoch nicht aufgeben. „Er sah mich an, kicherte und sagte: ‚Nicht, solange ich dabei bin'“, erinnerte sich Rucker. Gemeinsam schafften sie es schließlich aus dem Wasser und zurück den Hang hinauf. „Woody Harrelson hatte mir gerade wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, das Leben gerettet“, sagte der Musiker.

Der 65-jährige Schauspieler glaubt, dass die Nahtoderfahrung seinen Freund nachhaltig geprägt habe. „Wenn man eine Nahtoderfahrung macht – und ich hatte schon einige davon –, wird man danach wirklich sehr demütig“, erklärte Harrelson. Für Rucker sei es ein Moment persönlicher Weiterentwicklung gewesen. Mit einem Scherz blickte der ‚True Detective‘-Star auf das Erlebnis zurück. Wäre Rucker bei dem Ausflug gestorben, hätte dies vermutlich auch seine eigene Karriere beendet. „Das wäre zumindest das Ende meiner Karriere gewesen, wenn ich einfach der Typ gewesen wäre, der Darius Rucker umgebracht hat“, witzelte er.