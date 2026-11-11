Film Joseph Zada sprach vor Dreh zum ‚Die Tribute von Panem‘-Prequel nicht mit Woody Harrelson

Joseph Zada - October 2026 - Famous - The Hunger Games Sunrise on the Reaping UK Fan Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 18:00 Uhr

'Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping'-Star Joseph Zada hielt es nicht für "notwendig", sich mit Woody Harrelson über seine Darstellung von Haymitch Abernathy auszutauschen.

Joseph Zada verzichtete vor den Dreharbeiten zu ‚Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping‘ bewusst auf ein Gespräch mit Woody Harrelson.

Der 21-Jährige verkörpert in dem Prequel den jungen Haymitch Abernathy, den Harrelson in der ursprünglichen Filmtrilogie spielte. Für seine eigene Interpretation der Figur wollte Zada einen anderen Ansatz verfolgen. Im Interview mit dem Magazin ‚SFX‘ erklärte der Schauspieler: „Ich hatte vorab keine Gelegenheit, mit Woody zu sprechen, aber das war auch nicht wirklich notwendig. Wenn ich mich stärker an seiner Darstellung orientiert hätte, hätte ich auf jeden Fall mit ihm gesprochen.“ Da er jedoch eine möglichst eigenständige Version der Figur entwickeln wollte, habe er davon abgesehen.

Inzwischen haben sich die beiden Schauspieler kennengelernt. Dabei tauschten sie sich über ihre Erfahrungen mit den Filmen aus. Außerdem stellte Zada dem 65-Jährigen Fragen und erhielt wertvolle Ratschläge. Besonders eine Filmempfehlung seines Kollegen blieb ihm in Erinnerung. Harrelson riet ihm zum Gefängnisdrama ‚Der Unbeugsame‘, das Zada bis dahin noch nicht gesehen hatte. „Der Film hat mich völlig umgehauen“, gestand der Australier.

Die Herausforderung bei ‚Sunrise on the Reaping‘ bestand laut Zada darin, eine glaubwürdige Verbindung zwischen seiner Darstellung und Harrelsons späterer Version von Haymitch herzustellen. „Genau das fand ich am spannendsten: Ich wollte möglichst weit entfernt von dem beginnen, was man in den ursprünglichen Filmen sieht. Gleichzeitig bestand die Herausforderung darin, diese Lücke zu schließen“, erläuterte er. Zada habe herausfinden müssen, wie weit er sich mental und körperlich fordern könne, um nachvollziehbar bei der Figur anzukommen, die das Publikum aus den ursprünglichen Filmen kenne.

Auch die Zusammenarbeit mit Ralph Fiennes stellte Zada vor eine Herausforderung. Der ‚East of Eden‘-Darsteller räumte ein, dass es geradezu beängstigend gewesen sei, dem 63-Jährigen gegenüberzustehen. „Ralph ist ein unglaublicher Schauspieler und hat eine enorme Präsenz – ganz abgesehen davon, dass er diesen schrecklichen Diktator, Präsident Snow, spielt“, berichtete Zada. „Das verstärkt natürlich das beklemmende Gefühl noch, wenn er in voller Kostümierung und mit seinen langen weißen Haaren ans Set kommt.“