Stars Woody Harrelson: Wintersport ohne alles – auch ohne Kleidung

Woody Harrelson - October 2019 - Avalon - Zombieland Double Tap Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 10:00 Uhr

Woody Harrelson ging nackt mit dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers, Flea, Snowboarden.

Der 63-jährige Schauspieler hatte einige seiner „besten Zeiten“ mit dem Rocker, aber während der ‚Californication‘-Hitmacher unbedingt Aufnahmen von ihrer unvergesslichen Reise über Instagram mit der Welt teilen wollte, warnte die Ehefrau des ‚True Detective‘-Stars, Laura, ihn davor.

In Woodys und Ted Dansons Podcast ‚Where Everybody Knows Your Name‘ lachte Flea: „Ich habe Aufnahmen von Woody Harrelson und mir, wie wir nackt einen großen, verschneiten Berg hinunterfahren.“ Woody stimmte zu: „Es ist wirklich großartiges Filmmaterial. Ich muss einfach sagen, dass es die tollsten Zeiten waren, die ich mit dir hatte.“ Dann sagte er zu Ted: „Flea ist sehr Zen, aber er ist auch wettbewerbslustig.“ Flea stimmte zu, bestand aber darauf, dass es ihm „im Gegensatz zu seinem Kumpel“ nichts ausmache, ob er gewinnt oder verliert. Die beiden erinnerten sich dann an einen weiteren Tag des „Chaos“ auf der Piste, an dem sie bei einem Rennen mit einem Skifahrer in Streit gerieten. Flea sagte: „Ich erinnere mich an eines der letzten Male, als wir gefahren sind. Wir sind Rennen gefahren und wir waren beide rücksichtslos, denn seien wir ehrlich, wir sind sehr schnell, aber wir sind sehr durchschnittliche Snowboarder. Wir müssen zugeben, dass wir durchschnittlich sind.“ Woody witzelte: „Etwas über dem Durchschnitt.“

Der 61-jährige Musiker erklärte, er sei „außer Kontrolle geraten, als er diesen Berg hinuntergeschossen ist“ und hätte fast eine Frau getroffen, die er nicht hatte kommen sehen. Er fuhr fort: „Sie ist aus dem Weg gesprungen und ich verpasste sie – alles gut. Wir fahren Rennen. Ich kann mich nicht erinnern, wer gewonnen hat, wahrscheinlich ich. Und wir kommen da runter und machen uns bereit, in den Aufzug zu steigen, und wir lachen und schreien uns an, und diese Dame kommt hoch und sie ist wütend.“ Obwohl die beiden Stars sich aufrichtig entschuldigten, schrie die Frau weiter. Flea erinnerte sich: „Dann nahm sie ihren Skistock und steckte ihn mir ins Gesicht. Und dann an diesem Punkt denke ich: ‚Schau mal, es tut mir verdammt leid, aber nimm deine Stange aus meinem Gesicht.‘ Und dann kommt Woody auf mich zu und er sieht einfach ihre Stange in meinem Gesicht und er verteidigt mich wie ein guter Freund.“