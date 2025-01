Stars Yeliz Koc: Jannik Kontalis teilt emotionalen Rückblick auf Beginn ihrer Lovestory

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.01.2025, 11:00 Uhr

Der Star verriet jetzt in einem emotionalen Post auf seinem Account auf Instagram, wie glücklich er aktuell in seiner Beziehung mit der Prominenten ist.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis hatten sich in der ersten ,Make Love, Fake Love‘-Staffel kennengelernt und gingen als Paar gemeinsam aus der Kuppelshow.

Seit einigen Wochen feiern die Reality-TV-Stars ihr Liebescomeback, nachdem sie eine On-Off-Beziehung hatten und sich für eine Zeit lang aus den Augen verloren.

Kontalis verriet jetzt in einem emotionalen Post auf seinem Account auf Instagram, wie glücklich er aktuell in seiner Beziehung mit Yeliz ist. Der Prominente teilte ein Video von ihrer gemeinsamen Zeit in der Dating-Show und schwärmte: „Ich gehe in 2025 mit derselben Person, in die ich mich 2022 verliebt habe.“ In dem Clip ist unter anderem zu sehen, wie sich die beiden Stars küssen. Jannik fügte hinzu: „Und am Ende kommt immer zusammen, was zusammengehört.“ Koc zeigte sich von dem emotionalen Rückblick ihrer Lovestory gerührt und kommentierte den Beitrag mit einem Herz-Emoji, das von Flammen umgeben ist. Und auch Filiz (38), die Schwester von Yeliz, scheint dem verliebten Paar mit einem roten Herz ihren Segen zu geben. Koc und Kontalis sollen sich bei den ,Prominent getrennt‘-Dreharbeiten wieder nähergekommen sein. Die Stars hatten ihr Liebescomeback zuvor offiziell im Januar bestätigt.