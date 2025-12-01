Stars Yeliz Koc lässt Tochter nicht mit Jimi Blue Ochsenknecht alleine

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin enthüllt, dass es ihr noch immer schwer fällt, ihrem Ex-Partner zu vertrauen.

Jimi Blue Ochsenknecht kämpft noch immer darum, das Vertrauen von Yeliz Koc zurückzugewinnen.

Die beiden Stars trennten sich im September 2021, kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4). Es folgte ein bitterböser Rosenkrieg, und Jimi brach den Kontakt fast vollständig ab. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Beziehung mit seiner damaligen Freundin Laura-Marie Geissler. Inzwischen ist diese Romanze Geschichte – und Jimi bemüht sich um eine zweite Chance als Papa.

In der neuen Reality-Doku ‚Yeliz Jimi: We are Family?!‘ sind die beiden Stars gemeinsam zu sehen. Obwohl Jimi wieder ein Teil von Yeliz‘ Leben ist, besteht noch immer eine gewisse Distanz. „Ich vertraue ihm noch nicht“, gestand die 32-Jährige in dem Sky-Format. „Ich lasse meine Tochter nicht mit Jimi alleine.“ Der ‚Die wilden Kerle‘-Star habe „keine Ahnung“ von Kindern, so Yeliz. Deshalb wolle sie noch „mehrere Jahre“ dabei sein, wenn Jimi und Snow Zeit zusammen verbringen.

Dass sich der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht früher ganz abkapselte und keinen Kontakt zu Snow wollte, nannte sie „krank“. Jimi hatte sich unter anderem als „unfreiwilligen Erzeuger“ seiner Tochter bezeichnet. Rückblickend empfindet der 33-Jährige tiefe Reue. „Es kommt immer wieder hoch, wenn ich mit Snow spiele, wie schade die verlorene Zeit miteinander ist. Die kommt auch nicht wieder“, räumte er ein. Trotzdem blickt der ‚Promi Big Brother‘-Gewinner nun nach vorne: „Man kann die Zeit, die man jetzt hat, aber besser machen.“