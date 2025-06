Musik Yungblud will mit The Cure und Smashing Pumpkins hohe Ticketpreisen angehen Yungblud hat sich mit The Cure und Smashing Pumpkins zusammengetan, um faire Ticketpreise für Fans zu erzielen. Der ‚I Think I’m Okay‘-Hitmacher, der am 21. Juni sein zweites jährliches Bludfest-Event im Milton Keynes Bowl anführen wird, hält die Ticketpreise für das Festival mit 65 Pfund recht niedrig. Er verriet, dass seine Freundschaft mit Robert Smith […]