Musik Yungblud führt Tribute an Ozzy Osbourne bei den MTV VMAs an

Yungblud - world premiere of YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY? - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2025, 16:00 Uhr

Der Rockmusiker wird der verstorbenen Black Sabbath-Legende bei dem Event Tribut zollen.

Yungblud wird Ozzy Osbourne am kommenden Wochenende bei den MTV VMAs Tribut zollen.

Der Sänger wird die im Juli verstorbene Black Sabbath-Legende gemeinsam mit Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith sowie Nuno Bettencourt von Extreme mit einem Song-Medley bei der Verleihung am Sonntag (7. September) in New York ehren.

Yungblud kündigte dies auf Instagram mit einem Foto von sich und Ozzy an. Der 28-Jährige schrieb: „Sie haben mich gebeten, dir am Sonntagabend bei den VMAs Tribut zu zollen. Ich werde mein Bestes geben, um dich stolz zu machen, Oz. Schau von da oben zu. Ich liebe dich für immer.“

Der ‚Zombie‘-Interpret hatte kürzlich versprochen, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, Ozzy zu ehren. Gegenüber dem ‚Sunday Times Culture‘-Magazin erklärte er: „Er hat mir Selbstvertrauen beigebracht und ich werde seinen Geist in mir tragen und dafür sorgen, dass jeder für den Rest meines Lebens weiß, wer Ozzy Osbourne war – er bedeutete mir alles.“

Yungblud – mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison – war erschüttert, als er von Ozzys Tod erfuhr, nur zwei Wochen nachdem er Teil von dessen Abschiedsshow in Birmingham gewesen war. „Ozzy war voller Energie. Ich habe einem Freund gesagt, dass ich glaube, Ozzy hätte noch fünf Alben in sich“, berichtete der Musiker. „Ich dachte nicht, dass er noch live singen würde, aber an diesem Tag war er so voller Leben, machte Witze, lachte dieses typische Lachen. Dann machte er die Show – und dann starb er.“