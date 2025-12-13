Musik Yungblud nennt Grammy-Nominierung ‚tragisch‘

Yungblud MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 10:57 Uhr

Der britische Musiker ist traurig, dass er seinen Erfolg nicht mit Ozzy Osbourne feiern kann.

Yungblud hat seine Grammy-Nominierung als „tragisch“ bezeichnet.

Der britische Alternative-Künstler wurde in der Kategorie ‚Beste Rock Performance‘ für seine Interpretation von ‚Changes‘ beim Abschiedskonzert von Black Sabbath nominiert. Er gab zu, gemischte Gefühle gegenüber der Auszeichnung zu haben, da er diesen Moment nicht mit Ozzy Osbourne teilen kann, der nur wenige Wochen nach seinem letzten Auftritt im Juli starb.

„Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühlen soll“, gestand der 28-Jährige im ‚Q‘-Podcast. „Als Sänger für eine Live-Performance für einen Grammy nominiert zu werden – bei der man nicht ins Studio gehen, nichts nachträglich aufnehmen oder perfekt machen kann – das ist ein Moment, der vorbei ist. Und man kann ihn nicht mit der Person teilen, für die man gesungen hat. Es ist eine Ehre, aber es ist auch tragisch.“

Der ‚Hello Heaven, Hello‘-Interpret wird den Großteil des kommenden Jahres auf Tour sein. Allerdings will er sich auch Zeit nehmen, um sowohl Ozzys Tod als auch seinen eigenen plötzlichen Erfolg zu verarbeiten. „Am 1. Januar geht es nach Australien und die Welttournee geht weiter – wir buchen bereits Termine bis 2028, und mittendrin muss ich noch ein neues Album machen. Ich möchte dem Ganzen gerecht werden und mir wirklich die Zeit nehmen, das alles zu fühlen und zu betrachten“, erklärte Yungblud. Das sei extrem wichtig: „Wenn man Dinge nicht verarbeitet, fühlt man irgendwann gar nichts mehr, man wird taub.“

Yungblud ist wegen Ozzys Tod noch immer sehr emotional – auch wegen der Rolle, die der Rocker für seinen gestiegenen Bekanntheitsgrad gespielt hat. „Du bekommst von deinem Helden die Chance, der Welt zu zeigen, was du kannst. Du lernst deinen Helden endlich auf einer menschlichen Ebene kennen – und dann stirbt er“, enthüllte er. Yungblud habe die Musik-Ikone sein „ganzes Leben lang geliebt“.