Bang Showbiz | 04.07.2025, 16:00 Uhr

Yungblud verriet, dass er in seiner Ähnlichkeit mit Ozzy Osbourne „Trost“ gefunden habe.

Der 27-jährige Sänger ist ein langjähriger Fan des Black-Sabbath-Frontmanns und zollte dem 76-jährigen Ozzy jetzt vor dem Abschiedskonzert der Band im Villa Park in Birmingham Tribut.

Yungblud, der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt, erzählte in einem Gespräch mit ‚The Independent‘: „Solange ich denken kann, ist Ozzy immer ein Teil meines Lebens gewesen. Ich bin mit Rockmusik aufgewachsen und er war schon eine Persönlichkeit für mich, bevor ich überhaupt etwas über ihn gewusst habe. Ich erinnere mich an seine Haare, seinen riesigen Mund und seine Brille, als ich drei Jahre alt war.“ Yungblud fügte hinzu, dass seine „verd**** laute“ Familie den Osbournes ähneln würde. Der Star sagte: „Wer mich und meine Familie kennt, der weiß, dass wir verd**** laut sind – sie nannten uns früher immer die Osbournes. Deshalb fand ich irgendwie Trost in meiner Ähnlichkeit mit ihnen. Ich bin mit den Osbournes und ihrem Wahnsinn aufgewachsen, da war ich schon immer so.“ Seinem Idol Ozzy schreibt es Yungblud zu, dass er wegen ihm „Trost“ finden konnte. Der Hitmacher erklärte: „Ich war immer verrückt und durchgeknallt. Zu sehen, wie jemand trotz seines Wahnsinns so geliebt und akzeptiert wird … ich habe in einer Figur wie Ozzy wirklich Trost gefunden.“