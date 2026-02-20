Musik Yungblud will James-Bond-Song mit Oasis machen

YUNGBLUD with the Grammy for Best Rock Performance - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 18:00 Uhr

Der Sänger ist ein großer Fan der Britpop-Band und würde gerne mit ihr den nächsten 007-Song beisteuern.

Yungblud möchte einen James-Bond-Titelsong mit Oasis aufnehmen.

Die Britpop-Legenden galten zuletzt als heiße Kandidaten für den Titelsong des nächsten 007-Films, nachdem Amazon MGM Studios die Kontrolle über das Franchise übernommen haben. Auf die Spekulationen angesprochen, spielte Noel Gallagher die Gerüchte bei ‚talkSPORT‘ jedoch herunter. „Diese James-Bond-Sache? Was, Oasis? Nö“, erklärte er.

Als der Musiker weiter gefragt wurde, ob er grundsätzlich interessiert wäre, falls ein Angebot käme, antwortete er: „Was, dass Oasis das macht? Absolut. Natürlich. Es wäre eine enorme Ehre, und ich finde, solche Dinge sollten von Briten gemacht werden, nicht von Amerikanern.“ Noel bestätigte, dass sich bislang niemand von Amazon MGM Studios gemeldet habe, und fügte grinsend hinzu: „Nee, nee, nee. Ich spiele lieber einen Bösewicht. Einen Bösewicht aus Manchester.“

Oasis-Superfan Yungblud – der heute (20. Februar) sein Album ‚Idols II‘ veröffentlicht hat – sagte hingegen, er würde Liam und Noel Gallagher liebend gern für einen 007-Song gewinnen. „Ich würde das verdammt noch mal lieben“, betonte er gegenüber dem Magazin ‚Kerrang!‘. „Für jeden britischen Künstler ist ein Bond-Song das ultimative Ziel – vergleichbar mit einem Headliner-Auftritt bei Glastonbury. Ich wäre sofort bei einer Kollaboration dabei, wenn Liam und Noel mich dabeihaben wollten.“

Noel hatte zuvor verraten, dass er bereits Songs geschrieben habe, die seiner Meinung nach gut zu einem Bond-Film passen würden. Gegenüber ‚NME‘ erzählte der ‚Don’t Look Back in Anger‘-Künstler, er habe sich einen Track später noch einmal angehört und gedacht, daraus könnte „ein großartiger Bond-Titelsong“ werden.