Stars Yvonne Catterfeld überrascht bei den Bambis mit ihrem ersten Paar-Auftritt

Yvonne Catterfeld arrives for the 72nd Lola - German Film Award 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 14:00 Uhr

Yvonne Catterfeld zeigte sich bei den Bambi Awards am Donnerstag (13. November) in München zum ersten Mal öffentlich mit ihrem Partner Adam von Mack.

Die Sängerin und Schauspielerin, die sonst nur selten auf Veranstaltungen zu sehen ist, genoss den besonderen Abend sichtlich. Zwar posierte Catterfeld (45) allein auf dem roten Teppich, doch im Gespräch mit ‚Bunte‘ ließ sie durchblicken, wie sehr sie sich über die gemeinsame Begleitung freute: „Ich bin heute mal nicht allein und das freut mich sehr.“

Catterfeld verriet außerdem, dass sie und von Mack bereits seit über vier Jahren zusammen sind. Der Grund, weshalb er bisher nie mit ihr auf öffentlichen Events erschien, ist simpel: Öffentliche Auftritte interessieren ihn schlicht nicht. „Adam ist da auch überhaupt nicht dran interessiert, er ist völlig relaxed“, erklärte die ehemalige ‚The Voice of Germany‘-Jurorin.

Yvonne Catterfeld überzeugt seit Jahren mit einem gelungenen Mix aus Bodenständigkeit und Glamour. Ihr Privatleben bleibt für sie allerdings das Wichtigste. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Oliver Wnuk (49) hat sei einen gemeinsamen Sohn.