Film Zack Snyder: Stolz auf seine Arbeit an ‚Watchmen‘

Bang Showbiz | 20.09.2024, 12:00 Uhr

Zack Snyder erzählte, dass er ‚Watchmen‘ als seinen besten Comicbuch-Film betrachtet.

Der 58-jährige Regisseur hat mehrere Blockbuster des Genres gedreht, darunter ‚Man of Steel‘ und ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘, verriet jetzt aber, dass er am stolzesten auf seinen Film aus dem Jahr 2009 sei, in dem Patrick Wilson und Jeffrey Dean Morgan in den Hauptrollen zu sehen sind.

Snyder sagte in einem Interview gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Also, merkwürdigerweise sehe ich das auf zwei Arten. Zum einen denke ich natürlich, dass ‚Man of Steel’‚’BvS‘, ‚Justice League‘ etwas ganz Eigenes sind … Ich weiß nicht unbedingt, ob das für mich ein Comicbuch-Film im klassischen Sinne ist. Aber ich kann verstehen, dass die Leute das sagen, weil es Comicbuch-Figuren sind und so, aber das beruht nur auf den Vorstellungen, die ich über Comicbuch-Figuren hatte. Ich würde sagen, für mich ist das wahrscheinlich ‚Watchmen‘, genau so wie auch der Prozess der Filmadaption vom Comic zum Filmdesign, all diese Dinge, als wir vom Comic zum Film übergegangen sind. Ich denke, dass ‚Watchmen‘ der sauberste und irgendwie befriedigendste Übergang zu adaptiertem Material ist.“ Nachdem der Filmemacher seine Zeit bei DC Studios beendete, wechselte er zu Netflix, um an seinem eigenen Science-Fiction-Franchise ‚Rebel Moon‘ zu arbeiten, wobei er im Dezember 2023 ‚Part One: A Child of Fire‘ und vier Monate später dessen Nachfolger ‚Part Two: The Scargiver‘ herausbrachte.