Musik Zara Larsson: Sie lässt sich nicht gegen Tate McRae ausspielen

Tate McRae and Zara Larsson - Miss Possessive Tour - Zara Instagram Sept 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 18:00 Uhr

Die Popsängerin begleitete ihre Musikerkollegin auf deren Nordamerika-Tour und macht allen Kritikerin eine deutliche Ansage.

Zara Larsson findet es „seltsam“, dass manche Menschen sie gegen Tate McRae ausspielen.

Die schwedische Popsängerin beendete am Samstagabend (27. September) im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien, ihren Auftritt als Support-Act von McRaes ‚Miss Possessive‘-Tour in Nordamerika. Nun blickte Zara auf die positiven und negativen Reaktionen zu ihren gemeinsamen Shows zurück.

Auf Instagram schrieb die 27-Jährige zu einer Reihe von Fotos der Konzerte: „Das war’s mit der ‚Miss Possessive‘-Tour! Tate McRae, danke dir von Herzen, dass du deine Bühne jeden Abend mit mir und meinen Mädels geteilt hast. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich die Chance geschätzt habe, den Leuten einen kleinen Vorgeschmack auf ein Zara-Set geben zu dürfen.“

Die ‚Lush Life‘-Interpretin sei „sprachlos“ von den vielen Komplimenten, die sie in den letzten Wochen von Tates „wunderbaren Fans“ bekommen habe. „Gleichzeitig war es aber auch seltsam zu sehen, wie manche Leute uns gegeneinander ausspielen wollen – dabei sind wir einfach nur zwei Pop-Girls, die sich hinter der Bühne lieben und unterstützen!“, betonte die Musikerin.

Zara schwärmte auch von Tates Tour-Crew. „Du bist nicht nur unfassbar talentiert – was jeder sehen kann, wenn du jeden Abend auf der Bühne stehst –, sondern du hast auch ein unglaubliches Team um dich herum. Die Tänzer, die Band, die Crew, das Team, die Fahrer und die Techniker – es war eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Und ich finde, das sagt viel darüber aus, wie jemand arbeitet“, verriet sie. Für Zara sei die 22-Jährige ein echter „Superstar“. Abschließend erklärte sie: „Und denk daran: Ich werde immer hinter dir stehen! Danke für diese Erfahrung!“