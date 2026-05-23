Musik ZAYN veröffentlicht mit Deluxe-Ausgabe von ‚KONNAKOL‘ drei neue Songs

ZAYN - Nabil Elderkin BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2026, 11:00 Uhr

ZAYN hat eine Deluxe-Ausgabe von 'KONNAKOL' veröffentlicht, die drei brandneue Tracks enthält, während er sich auf eine Welttournee vorbereitet.

ZAYN hat seinen Fans eine überraschende Erweiterung seines fünften Albums ‚KONNAKOL‘ geschenkt und eine Deluxe-Ausgabe veröffentlicht.

Die erweiterte Platte fügt dem Projekt nur wenige Wochen nach der ursprünglichen Veröffentlichung drei brandneue Songs hinzu. Die Neuveröffentlichung enthält ‚Daydreamin’‘, ‚Bad for You‘ und ‚Raise the Dead‘ und gibt den Zuhörern einen tieferen Einblick in die Welt, die er während der ‚KONNAKOL‘-Ära aufgebaut hat.

Das Bonusmaterial markiert die erste neue Musik seit dem Albumstart im vergangenen Monat. ZAYN bietet Fans außerdem die Möglichkeit, eine limitierte 7-Inch-Vinyl der Single ‚Die For Me‘ zu ergattern. Die Deluxe-Ausgabe erscheint einen Tag bevor ZAYN am 23. Mai in London ‚The KONNAKOL Tour‘ startet, seine erste große Konzertreihe seit Jahren. Die Tour wird sich durch Großbritannien ziehen, bevor sie weiter nach Übersee nach Mexiko-Stadt, São Paulo, Buenos Aires und darüber hinaus führt.

ZAYN musste zuletzt den Tourplan umwerfen, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war. In einem Update auf Instagram schrieb er: „An meine Fans: Vielen Dank für all die Unterstützung und Liebe, die ihr mir zum Album-Release gezeigt habt, und noch wichtiger für eure Liebe, Gebete und guten Wünsche für meine Gesundheit.“ Er habe diese Gebete gespürt und sie bedeuten ihm die Welt. „Ich bin zu Hause und erhole mich, es geht mir gut, und ich werde besser und stärker sein als zuvor.“

Der 33-jährige Sänger erklärte aber auch, dass seine gesundheitlichen Probleme ihm keine andere Wahl gelassen hätten, als die Zahl der Shows in den kommenden Monaten zu reduzieren. Er sagte: „Ich musste mir meinen Zeitplan für die kommenden Monate noch einmal ansehen und muss die Anzahl der Shows auf der ‚KONNAKOL Tour‘ reduzieren. Ich möchte sicherstellen, dass ich trotzdem rauskomme und so viele von euch wie möglich sehe. Ich freue mich wirklich darauf, diese Shows für euch zu spielen, und ich hoffe, den Rest von euch sehr bald überall auf der Welt zu sehen. Big Love, Z.“

Die Ankündigung folgte auf einen früheren Schreckmoment, als der Sänger verriet, dass er mit einer nicht näher bezeichneten Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden war, was ihn dazu veranlasste, mehrere Fan-Events im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von ‚KONNAKOL‘ abzusagen. Zu einem Foto aus seinem Krankenhausbett schrieb er damals an seine Fans, dass er eine lange Woche hinter sich habe und sich noch immer unerwartet erhole: „Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht alle sehen kann. Ohne euch wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich bin, und ich bin so dankbar für euer Verständnis.“