Bei den Reality Awards Zeichen gegen Hate: Stephie Stark lässt die Hüllen fallen

Als Zeichen gegen Hassreden im Netz präsentierte sich Stephie Stark in Unterwäsche auf dem roten Teppich. (sv/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 13:00 Uhr

Realitystar Stephie Stark ließ auf dem roten Teppich der Reality Awards die Hüllen fallen. In Unterwäsche auf dem roten Teppich will sie ein Zeichen gegen Hass im Netz setzen.

Ein starkes Zeichen gegen Hate: Realitystar Stephie Stark (29) ließ bei den Reality Awards von RTL die Hüllen fallen und präsentierte sich in Unterwäsche vor den Fotografen. Von dem Moment teilte die 29-Jährige ein Video auf Instagram und berichtete über ihre Beweggründe für diese Aktion.

Stephie Stark setzt Zeichen gegen Hate

Der Hate habe in letzter Zeit auf Social Media zugenommen, schrieb Stark zu dem Clip, der mit "Shake it Off" von Taylor Swift (35) unterlegt ist. "Deshalb ist es mir wichtig, ein Zeichen gegen Hate zu setzen!" Weiter heißt es in dem Post: "Vergesst nicht, dahinter sitzt ein Mensch, der das liest."

Der Clip zeigt, wie die frühere "Bachelor"-Kandidatin ihren schwarzen Mantel auf dem roten Teppich fallen lässt und plötzlich in schwarzer Unterwäsche dasteht. Anschließend dreht sie den Fotografen demonstrativ ihre Kehrseite zu. Auf ihrem Körper sind typische Beschimpfungen aus dem Netz geschrieben, wie etwa "Hure", "Fotze" oder "Bring dich um". Auf ihrer Brust prangt in großen Lettern "#NOHATE". Ihre Followerinnen und Follower finden ihr Statement "sehr stark" und quittierten es in den Kommentaren mit zahlreichen Herz-Emojis.

Promi-Paar räumt bei "Reality Awards" ab

In ihren Instagram-Stories ist zu sehen, dass Stark später ein kurzes silbernes Kleid auf der Veranstaltung trug. Am Samstagabend (7. Dezember) kürte RTL die Stars des Reality-TV. Zu den Abräumern des Abends gehörten Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28). Das Promi-Paar bekam nicht nur die Awards für die "Realitystars des Jahres", sondern wurde auch für die "Lovestory des Jahres" gekürt. Der Award für die beliebteste Reality-Show des Jahres ging an "Das Sommerhaus der Stars". Moderiert wurde das Event von Sophia Thomalla (35), die ebenfalls als "Reality-Host des Jahres" für ihre Dating-Show "Are You The One?" ausgezeichnet wurde.

Stephie Stark ist im Reality-TV bestens bekannt. 2021 startete sie ihre Karriere als Kandidatin bei "Der Bachelor". Später war sie auch bei "Bachelor in Paradise" zu sehen. Nachdem sie sich 2022 als pansexuell geoutet hatte, suchte sie 2023 in der queeren Dating-Show "Princess Charming" einmal mehr ihr Liebesglück.