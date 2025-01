Stars Zendaya: Ich war ein schüchternes Kind

Zendaya - The Gothams 34th Annual Film Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2025, 16:06 Uhr

Die 28-jährige Schauspielerin war in jungen Jahren eher zurückhaltend.

Die 28-jährige Schauspielerin stand schon in jungen Jahren regelmäßig vor der Kamera, unter anderem für die Disney-Channel-Sitcom ‚Shake It Up: Tanzen ist alles‘. Die Vorsprechen halfen der damals sehr schüchternen Zendaya dabei, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Im Gespräch mit ‚W Magazine‘ verriet sie: „Ich war ein schüchternes Kind und ich baute Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf, als ich mit den Vorsprechen anfing. Ich kreierte meine eigenen kleinen Outfits, ich machte mir selbst die Haare und trug Make-up auf. Ich verfiel in verschiedene Charaktere und das half mir dabei, aus mir herauszukommen.“

Die Schauspielerei ist auch heute noch eine Art Ventil für die ‚Dune‘-Darstellerin. „Ein Grund, weswegen ich meinen Job liebe, ist, dass er mir Raum gibt, um selbstkritisch zu sein und Dinge auszuprobieren, denn ich muss im echten Leben nicht mit den Konsequenzen der Handlungen der Rolle leben“, erklärt sie im Interview. „Wenn ich zum Beispiel Rue [aus ‚Euphoria‘] oder Tashi [aus ‚Challengers‘] bin, dann kann ich chaotisch sein, die Instinkte durchkommen lassen und mich nicht selbst verurteilen, denn ich verurteile sie auch nicht.“