Film Zendaya: Sie schließt sich Christopher Nolans neuem Film an

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2024, 16:00 Uhr

Zendaya wird im neuen Film von Christopher Nolan mitspielen.

Die 28-jährige Schauspielerin und Anne Hathaway wurden beide zur Starbesetzung des nächsten Filmprojekts des gefeierten Regisseurs hinzugefügt, berichtet Deadline. Zendayas Casting bedeutet, dass sie auf der Leinwand wieder mit Tom Holland, ihrem Freund und ‚Spider-Man‘-Co-Star, vereint sein wird. Und Anne schließt sich wieder mit dem Regisseur zusammen, nachdem sie bereits bei ‚Interstellar‘ und ‚The Dark Knight Rises‘ mit ihm zusammengearbeitet hat.

Die Dreharbeiten zu Nolans neuestem Projekt werden Anfang 2025 beginnen und der Film wird voraussichtlich im Juli 2026 in Imax erscheinen. Trotzdem haben Quellen gegenüber ‚Deadline‘ erklärt, dass spezifische Details über das Projekt ein streng gehütetes Geheimnis bleiben, was bedeutet, dass die Gerüchte über die Beschreibungen des Films nicht korrekt waren.

Tatsächlich hat Tom kürzlich gestanden, dass er der Besetzung beigetreten sei, ohne zu wissen, worum es in dem Film geht. Der 28-jährige Schauspieler gab zu, dass es ein „Anruf seines Lebens“ war, als er die Gelegenheit bekam, in dem kommenden Film mitzuspielen. Tom, der mit Zendaya zusammenkam, nachdem er an ihrer Seite in der ‚Spider-Man‘-Filmreihe mitgespielt hatte, sagte ‚Good Morning America‘: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich unglaublich aufgeregt bin. Und natürlich geehrt, aber das ist alles, was ich sagen kann, denn um ehrlich zu sein, ist das alles, was ich weiß.“ Tom – der auch an der Seite von Matt Damon in dem kommenden Film zu sehen sein wird – verglich den Anruf mit der Besetzung als ‚Spider-Man‘. Er erklärte: „Als sich die Gelegenheit bot, war es der Anruf meines Lebens. Es erinnerte mich daran, wie ich vor 10 Jahren den Anruf wegen ‚Spider-Man‘ bekam. Es ist eine erstaunliche Sache für mich. Ich bin super stolz und ich bin wirklich, wirklich aufgeregt.“