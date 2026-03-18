Stars Zendaya verrät, warum sie ein ‚Hochzeitskleid‘ zur Premiere von ‚The Drama‘ trug

Zendaya in white wedding dress from 2015 Oscars at The Drama premiere - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 18:00 Uhr

Zendaya verrät, warum sie ein 'Hochzeitskleid' zur Premiere von 'The Drama' trug.

Zendaya trug zur Premiere von ‚The Drama‘ ein altes „Hochzeitskleid“ – mitten in Gerüchten, sie habe Tom Holland bereits geheiratet.

Die 29-jährige Schauspielerin, die bislang nicht bestätigt hat, ob sie und ihr ebenfalls 29-jähriger Verlobter heimlich geheiratet haben, erschien bei der Premiere am Dienstag (17. März) in demselben weißen Kleid, das sie schon bei den Academy Awards 2015 getragen hatte. Nun erklärte sie den Hintergrund ihrer Outfit-Wahl. Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie: „Ich habe mit [Stylist Law Roach] überlegt, wie ich mich thematisch passend für diesen Film kleiden könnte, und da fiel mir der Spruch ein: ‚Something old, something new, something borrowed, something blue‘. Also ist das mein ’something old‘! Ich dachte, ich hole es wieder hervor und schenke ihm ein neues Leben. Dieses Kleid bedeutet mir sehr viel.“

Anfang der Woche reagierte Zendaya zudem auf virale Fotos, die angeblich ihre Hochzeit mit Tom zeigen sollen – ging jedoch nicht ernsthaft auf die Gerüchte ein. In der Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erklärte sie: „Viele Leute wurden davon getäuscht. Während ich einfach ganz normal unterwegs war, sagten Leute: ‚Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön‘, und ich meinte nur: ‚Die sind KI-generiert. Die sind nicht echt.'“

In den letzten Monaten gab es zahlreiche Spekulationen über ihre Beziehung und eine mögliche Hochzeit, doch Zendaya wich klaren Aussagen aus. Auf die Frage, ob sie die Schlagzeilen gesehen habe, scherzte sie: „Wirklich? Ich habe keine davon gesehen.“ Die ‚Euphoria‘-Darstellerin verlobte sich Ende 2024 mit ihrem ‚Spider-Man: No Way Home‘-Co-Star, nach mehreren Jahren Beziehung. Anfang des Monats behauptete ihr Stylist Law Roach sogar, die Hochzeit habe bereits stattgefunden. Er sagte zu ‚Access Hollywood‘: „Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst.“ Auf Nachfrage bestätigte er: „Das stimmt absolut!“

Tom Holland hatte zuvor betont, dass das Paar seine Beziehung bewusst privat hält: „Unsere Beziehung ist etwas, das wir sehr schützen und so heilig wie möglich halten wollen. Wir glauben nicht, dass wir irgendwem etwas schulden – das ist unser Ding und hat nichts mit unserer Karriere zu tun.“ Zendaya äußerte sich ähnlich in einem Interview mit ‚GQ‘ und bezeichnete ihre Beziehung als „heilig“: „Wenn man jemanden wirklich liebt, gibt es Momente, die man nur für sich behalten möchte. Liebe ist etwas Heiliges und Besonderes – etwas, das man zwischen zwei Menschen erleben möchte.“