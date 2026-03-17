Stars Zendaya: ‚Viele Menschen‘ in ihrem Umfeld wurden von gefälschten KI-Hochzeitsfotos getäuscht

Zendaya - Getty - 2025 - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 11:00 Uhr

Zendaya hat zugegeben, dass „viele Menschen“ in ihrem Umfeld von gefälschten KI-Fotos ihrer angeblichen Hochzeit mit Tom Holland getäuscht wurden.

Die 29-jährige Schauspielerin äußerte sich nicht direkt zu Berichten, dass sie und ihr ebenfalls 29-jähriger Verlobter heimlich geheiratet haben sollen. Sie reagierte jedoch auf die viralen Bilder, die angeblich von ihrer Hochzeit stammen.

„Viele Menschen sind darauf hereingefallen“, sagte sie in der Sendung ‚Jimmy Kimmel Live!‘. „Während ich einfach ganz normal unterwegs war, kamen Leute zu mir und sagten: ‚Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön‘. Und ich sagte nur: ‚Schatz, das ist KI. Die sind nicht echt.'“

Zendaya – die aktuell ihren neuen Film ‚The Drama‘ mit Robert Pattinson promotete – verriet, dass auch „viele Menschen“ aus ihrem engeren Umfeld von den Bildern getäuscht wurden und sogar verärgert waren, weil sie dachten, sie seien nicht zur Hochzeit eingeladen worden.

In letzter Zeit gab es viele Spekulationen und Schlagzeilen über ihre Beziehung zu Tom und eine angebliche Hochzeit, doch sie ließ sich nicht zu konkreten Aussagen hinreißen. Auf die Frage, ob sie die Schlagzeilen gesehen habe, scherzte Zendaya: „Wirklich? Ich habe keine davon gesehen.“

Der ‚Euphoria‘-Star verlobte sich Ende 2024 mit ihrem ‚Spider-Man: No Way Home‘-Co-Star nach mehreren Jahren Beziehung, und Anfang dieses Monats hatte ihr Stylist Law Roach behauptet, das Paar habe bereits geheiratet. Er sagte gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst.“ Auf die Nachfrage, ob das stimme, antwortete Law: „Das stimmt absolut!“ Kurz darauf teilte Zendayas Mutter Claire Stoermer einen Clip aus dem Interview in ihrer Instagram-Story zusammen mit einem lachenden Emoji. Sie fügte kryptisch hinzu: „Das Lachen …“

Tom hatte zuvor betont, dass das Paar seine Beziehung privat halten möchte, da sie nichts mit ihren Schauspielkarrieren zu tun habe. Er sagte dem ‚The Hollywood Reporter‘: „Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so heilig wie möglich bewahren wollen. Wir glauben nicht, dass wir irgendjemandem etwas schulden. Es ist unser Ding, und es hat nichts mit unseren Karrieren zu tun.“ Zendaya äußerte sich in einem Interview mit ‚GQ‘ ähnlich und erklärte, dass ihre Beziehung „heilig“ sei und sie das so beibehalten möchte. Sie sagte: „Das gemeinsame Gefühl [das wir beide teilen] ist einfach, dass, wenn man jemanden wirklich liebt und sich um ihn kümmert, man sich wünscht, dass bestimmte Momente oder Dinge nur einem selbst gehören. Ich denke, jemanden zu lieben ist etwas Heiliges und etwas Besonderes und etwas, das man zwischen den zwei Menschen erleben und genießen möchte, die sich lieben.“