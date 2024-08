Film Zendaya: Zusammenarbeit mit Robert Pattinson in ‚The Drama‘

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspieler sollen sich der Besetzung des Films von A24 anschließen.

Zendaya und Robert Pattinson sollen sich der Besetzung von ‚The Drama‘ von A24 anschließen.

Die 27-jährige ‚Dune: Part Two‘-Schauspielerin und der 38-jährige ‚The Batman‘-Star verhandeln aktuell über die Hauptrollen in Kristoffer Borglis kommendem Streifen, für den der Regisseur auch das Drehbuch schreiben wird.

Der Film, der von Ari Aster, Lars Knudsen und Tyler Campellone über Square Peg produziert wird, ist das zweite Mal, dass Borgli mit A24 zusammenarbeitet. Das erste Mal hatte der Filmemacher mit dem Studio für seine Komödie ‚Dream Scenario‘ mit Nicolas Cage in der Hauptrolle zusammengearbeitet. Während die Details zur Handlung des Films noch geheim gehalten werden, soll es in ‚The Drama‘ Gerüchten zufolge um eine Romanze gehen, die eine überraschende Wendung nimmt. Zendaya war vor kurzem in ‚Challengers‘ zu sehen, wo sie die Rolle des Tennis-Wunderkinds und der späteren Trainerin Tashi Donaldson spielte. Obwohl die Darstellerin die Rolle gerne annahm, gab der ‚Spider-Man: No Way Home‘-Star zuvor zu, dass sie nervös gewesen sei, die Rolle überzeugend zu spielen, da ihre Tennisfähigkeiten so begrenzt waren. In einem Gespräch gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin erklärte Zendaya: „Ich hatte keine Ahnung von Tennis. Ich wusste gar nichts. Alles, was ich über Tennis wirklich wusste, waren Venus und Serena [Williams]. Das ist eine furchterregende Herausforderung gewesen, da man weiß, dass man eine großartige Tennisspielerin sein muss, und ich war nie eine großartige Tennisspielerin.”