Stars Zoe Kravitz war seit er Schlangen-Panne nicht mehr bei Taylor Swift

Zoe Kravitz - FEB 22 - Avalon - The Batman UK premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 18:00 Uhr

Zoe Kravitz war nicht mehr in Taylor Swifts Haus, seit sie deren Badezimmer zerstört hat.

Die ‚Caught Stealing‘-Schauspielerin erzählte letzte Woche, dass sie und ihre Mutter Lisa Bonet während der Waldbrände in Los Angeles im Haus ihrer Freundin übernachtet haben – nur um Chaos zu verursachen, als die Schlange des 59-jährigen Models in einem „kleinen Loch“ stecken blieb. Sie gab zu, dass sie seitdem nicht mehr in dem Anwesen war, betonte aber, dass die ‚Karma‘-Sängerin ihr kein Verbot erteilt habe.

Gefragt, ob sie seit dem Vorfall mit der Schlange wieder in Taylors Haus gewesen sei, lachte Zoe gegenüber ‚E! News‘: „War ich? Nein. Aber nicht, weil ich nicht eingeladen war. Nur weil ich nicht in LA war.“ Ihr ‚Caught Stealing‘-Kollege Austin Butler fügte hinzu: „Ja, das ist wichtig klarzustellen.“ Zoe witzelte: „Nein, ich darf da nicht mehr rein.“

Die 36-jährige Schauspielerin hatte vergangene Woche erzählt, dass die Schlange Orpheus ihrer Mutter ein großes Problem in Taylors Haus verursacht hatte. In der Sendung ‚Late Night with Seth Meyers‘ erzählte Zoe von dem Vorfall: Ihre Mutter hatte die Schlange im Badezimmer nur kurz aus den Augen gelassen und schon war das Tier in einem winzigen Loch in der Wand verschwunden. Sie berichtete: „Meine Mutter hält den Schwanz der Schlange. Schlangenschwänze sind ganz Muskel und sehr, sehr stark. Ich dachte: ‚Vielleicht geht dieses Loch in die Schubladen darunter.‘ Ich lege mich auf den Boden, ziehe die Schubladen heraus – nichts.“ Zoe begann „auszuflippen“, als die Schlange immer weiter in das Loch kroch, und rief den Hausmanager zur Hilfe, der begann, die Wand „auseinanderzureißen“. Sie fuhr fort: „Wir reißen die Fliesen raus. Wir zerkratzen die Wände. Wir haben ihr Badezimmer zerstört. Ich dachte: ‚Entweder wir zerstören ihr Badezimmer, oder ich muss ihr sagen, dass irgendwo in ihrem Haus eine Schlange ist.'“