Stars Zoë Saldaña: Emotionale Dankesrede nach ihrem Golden Globe Awards-Gewinn

Zoe Saldana - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2025, 12:00 Uhr

Zoë Saldaña hat allen anderen „magischen“ Nominierten unter Tränen Tribut gezollt, nachdem der Star am Sonntagabend (5. Januar) den Golden Globe Award als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem Kinofilm für ihre Rolle in ,Emilia Perez‘ gewann.

Die 46-jährige Schauspielerin gewann den Award und übertrumpfte dabei ihre Co-Stars Selena Gomez, Ariana Grande aus ,Wicked‘, Felicity Jones (,The Brutalist‘), Margaret Qualley (,The Substance‘) und Isabella Rossellini (,Conclave‘).

Zoë nahm sich bei ihrer Dankesrede die Zeit, ihre Kollegen dafür zu loben, dass sie alle „aufgetaucht“ und sich gegenseitig „gefeiert“ haben. Als sie die Bühne im Beverly Hilton Hotel betrat, verkündete Saldaña: „Ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe und ich bin Legasthenikerin, also neige ich dazu, es zu vergessen, wenn ich echt aufgeregt und voller Adrenalin bin … Mein Herz ist voller Dankbarkeit. Vielen Dank an die Golden Globes, dass sie unseren Film gefeiert und die Frauen von ‚Emilia Perez‘ ehrten. Vielen Dank. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal für mich und ich bin so glücklich, diesen Moment mit Selena und Karla und Jacques und all meinen Mitnominierten teilen zu können. Ich bin voller Ehrfurcht vor euch, eurer Stärke, eurer Komplexität, eurem unbestreitbaren Talent.“