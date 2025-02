Stars Zoe Saldana verrät die Geschichte zu ihrem Namen

Zoe Saldana - Critics Choice Awards - 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 09:00 Uhr

Die 46-jährige Schauspielerin sollte nach der Ex-Freundin ihres Vaters benannt werden.

Die 46-jährige Schauspielerin hat verraten, dass ihre Mutter Asalia Nazario stinksauer war, als ihr Vater Aridio Saldana nach ihrer Geburt vorschlug, sie Yadira zu nennen. Asalia war überzeugt davon, dass ihr Partner noch Gefühle für seine Verflossene hatte, die denselben Namen trug. Im Podcast ‚Table Manners‘ verriet Zoe dazu: „Meine Mutter und mein Vater, sie waren wirklich junge Eltern, und entweder machten sie Liebe oder sie stritten sich. Ich glaube während der Schwangerschaft mit mir waren meine Mutter und mein Vater ratlos. Sie konnten sich nicht für einen Namen entscheiden, denn mein Vater wollte mich Yadira nennen, mein zweiter Name, aber dann fand meine Mutter heraus, dass das von einer seiner Ex-Freundinnen stammte.“

Die ‚Emilia Perez‘-Darstellerin, die zu drei Vierteln dominikanisch und zu einem Viertel puertoricanisch ist, blickt gerne auf ihre Zeit am Set des Netflix-Musical-Thrillers zurück. Über die Arbeit an dem Projekt sagt sie: „Ein Film über Frauen in Spanisch. Und als Oper, eine Tragödie wie alles davon, das passte einfach zu mir und ich liebte es.“