Stars Zoff bei Pietro Lombardi und Laura: Es geht um Geld

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2024, 12:00 Uhr

In der Beziehung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kriselt es derzeit heftig.

Eigentlich sollten die beiden im siebten Himmel schweben, haben sie doch gerade erst ihr zweites gemeinsames Kind bekommen und sich verlobt. Erst kürzlich wurde aber bekannt, dass es zu einem Polizeieinsatz in ihrem gemeinsamen Zuhause kam. Grund dafür soll häusliche Gewalt gewesen sein, die eine Kontaktsperre zur Folge hatte. Pietro durfte Laura zehn Tage lang nicht sehen. Kurz darauf folgte jedoch ein weiterer Einsatz der Polizei, was die Spannungen zwischen dem Paar weiter anheizte.

Doch warum Zoffen sich die Verliebten aktuell so viel? Laut der ‚Bild‘-Zeitung könnte Pietros angeblich zu lockerer Umgang mit Geld hinter den Konflikten stecken. Bereits in der Vergangenheit sorgte dieses Thema für Streit zwischen den beiden. Laura soll unzufrieden damit sein, wie viel Geld Pietro regelmäßig ausgibt. Erst kürzlich offenbarte der Sänger auf Instagram, dass er im Monat Ausgaben von etwa 40.000 Euro habe. Dass das Paar gerade ein neues Haus renoviert, ist unter anderem Grund dafür.

Welche Kosten Laura darüber hinaus aufregen, ist nicht bekannt und auch anderweitig hat sich das Paar noch nicht zu dem Thema geäußert. Es veröffentlichte lediglich ein Statement auf Social Media, in dem erklärt wurde, dass man den Konflikt im Privaten lösen wolle: „Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird.“