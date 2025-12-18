Film Zooey Deschanel hätte Rolle in ‚Buddy – Der Weihnachtself‘ fast verpasst, weil Katie Holmes bereits besetzt war

Zooey Deschanel attends the Los Angeles screening of Merv - Amazon Prime - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 11:00 Uhr

Die 'New Girl'-Schauspielerin dachte erst, sie wäre umsonst zum Casting gekommen - denn die Rolle in dem Weihnachtsfilm war bereits vergeben.

Zooey Deschanel verlor die Rolle in ‚Buddy – Der Weihnachtself‘ ursprünglich an Katie Holmes.

Die ‚New Girl‘-Darstellerin kam im Alter von 21 Jahren zum Casting für den Weihnachtsklassiker – nur um von Regisseur Jon Favreau zu erfahren, dass sie gar keinen Text vorlesen müsse, weil die Rolle der Jovie bereits vergeben sei.

Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ erinnerte sie sich daran, wie der Filmemacher sagte: „Wir haben es gerade Katie Holmes angeboten.“ Die Schauspielerin fügte hinzu: „Und ich dachte nur: ‚Oh, okay, cool.'“ Favreau bat sie dennoch, sich hinzusetzen und über den Film zu sprechen. Deschanel empfand diese Unterhaltung als befreiend. „Das Tolle daran war, dass ich überhaupt nicht nervös war. Wenn man als Schauspielerin ganz am Anfang steht und zu Castings geht, ist man nervös und pusht sich innerlich hoch. Ich war überhaupt nicht nervös, weil ich dachte: ‚Na ja, ich bekomme die Rolle ja sowieso nicht'“, schilderte sie.

Letztlich musste Katie Holmes wegen Terminproblemen aus dem Film aussteigen, und das Casting-Team griff die Idee wieder auf, Deschanel die Rolle zu geben. Obwohl sie nicht die erste Wahl war, verriet die heute 45-Jährige, dass ihr Einstieg Einfluss auf die Figur Jovie hatte. „Ich glaube, die Figur war ohnehin so angelegt, dass sie an die Schauspielerin angepasst werden sollte, die sie spielt. Und sie wussten, dass ich singen kann, weil ich ein Cabaret-Programm hatte, in dem ich Jazz-Standards gesungen habe“, erzählte der Star. Das habe dann gut zum Charakter gepasst.