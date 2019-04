Britney Spears: So viel hat sie abgenommen

Donnerstag, 25. April 2019 11:11 Uhr

Die letzten Monate waren nicht einfach für Britney Spears. Ihr Vater Jamie Spears hatte gesundheitliche Probleme, sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und wies sich Anfang April selbst in eine psychiatrische Klinik ein.

Der Stress ging natürlich nicht spurlos an Britney Spears vorbei. Gestern meldete sich die Sängerin auf ihrem Instagram-Account zurück, wirkte müde. Nun postete sie ein Sportvideo in dem Britney fleißig einige Übungen demonstriert.

Sie hat abgenommen

Dazu schrieb sie: „Wer hätte gedacht, dass Stress fünf Pfund weniger bedeuten würden. Schön für mich.“ Und tatsächlich, Britneys Bauch wirkt sehr flach, ihre Muskeln zeichnen sich ab. Sie scheint wirklich das ein oder andere Kilo verloren zu haben.

Quelle: instagram.com



In ihrem veröffentlichten Video kündigte die 37-jährige an, schon bald wieder zurück sein zu wollen. „Ihr wisst das vielleicht nicht über mich, aber ich bin stark und stehe für das ein, was ich will! Ich hatte versucht eine Auszeit für mich zu nehmen, aber alles was passiert ist, macht es für mich nur härter. Glaubt nicht alles was ihr lest und hört.“