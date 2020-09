03.09.2020 21:59 Uhr

„Das Sommerhaus der Stars“: Das ist die rustikale Krawallhütte 2020

Platz ist in der kleinsten Hütte - wenn man sich mag. In der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" ist für 16 Leute Privatsphäre Fehlanzeige und Krach vorprogrammiert. Weil sich manche der angereisten Paare einfach nicht riechen können...

Am 9. September startet die neue, fünfte Staffel der RTL-Krawallshow „Das Sommerhaus der Stars„. Man darf gespannt sein, ob die Show das SAT.1-Format „Promis unter Palmen“ noch toppen kann. Denn in den vergangenen Staffeln gab es zur Belustigung von uns schadenfrohen und gehässigen Zuschauern reichlich Zoff!

Wir stellen wenige Tage vor dem Start die neue Location vor, die pandemiebedingt diesmal nicht im sonnigen Portugal liegt.

TV-Urlaub in deutschen Landen

Die acht mehr oder minder prominenten Paare leben diesmal gemeinsam unter einem Dach in Bocholt und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Promipaaren arrangieren. Das Sommerhaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist wie in Staffel 1-4 keine Luxusherberge: rustikales und landestypisches Ambiente sind garantiert. Schon beim Betreten des Hauses werden die Luxus-Erwartungen der Stars mit der weniger glamourösen Realität konfrontiert: Der Putz des Hauses blättert und der Pool ist klein. Und der letzte Anstrich scheint aus den 70ern zu sein.

Das Sommerhaus bietet nur begrenzten Platz und es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten. Die Promipaare müssen sich Zimmer teilen: durch Stockbetten, Schlafsofas und „Matratzenmonster“ werden schon die Übernachtungen zum Abenteuer.

Auch interessant:

Außen hui, innen pfui

Luxus sieht anders aus: Die Entscheidung, wer wo schläft und warum, ist allein den prominenten Urlaubern überlassen. Auch im Haushalt müssen sich die Herrschaften, die sich in dieser Besetzung erstmals begegnet sind, selbst organisieren. Putzfrau, Catering, Spülmaschine? Vergesst es! Wie und ob es sich im Haus leben lässt, liegt in den Händen der Promis.

Der Alltag in Eigenregie sorgt zur Begeisterung der Zuschauer für Spannungen innerhalb der Gruppe. Wer zum fünften Mal hintereinander das Geschirr der anderen spült, hat irgendwann natürlich die Nase voll.

Die Toilette wurde schon wieder dreckig hinterlassen? In der Dusche sammeln sich fremde Schamhaare, im Waschbecken Bartstoppeln? Kleinigkeiten, die im täglichen Zusammenleben unter Garantie zu Streit führen …

Können sich die Paare auf ein Gericht einigen oder kommt es jedes Mal zu einem Kampf zwischen Vegetariern und Fleischessern? Wenn die Prominenten dann noch gezwungen sind, sich miteinander zu beschäftigen, geraten sie innerhalb kürzester Zeit aneinander. Es gibt wieder jede Menge Tränen, gegenseitige Vorwürfe und selbst Bachelor Andrej Mangold rastet endlich mal aus! Das ist es doch, was wir an der Show lieben!

Galerie

Die Kandidaten

Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).*

„Bachelor“-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26).

„Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Andreas (54) und Caroline Robens (41).

Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (30) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).

YouTube Influencer-Paar Lisha (34) und Lou (31).

„Bullyparade“-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).

Reality-TV-Star Denise Kappés (30) und der Sänger Henning Merten (32).

Hypnotiseur Martin Bolze (63) und die Designerin Michaela Scherer (53).

*) Weil das Paar die Show vorzeitig verlässt, rücken Katzenberger-Mutter Iris Klein (53) mit dem 4. Ehemann Peter (53) nach.

Sendetermine

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr.

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr.

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr.

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)