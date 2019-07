Das Sommerhaus der Stars: Diese 46 Promis waren bisher dabei

Dienstag, 23. Juli 2019 20:08 Uhr

In der vierten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ziehen insgesamt acht Paare in die Promi-WG ein. Heute um 20.15 Uhr geht’s los!

Das Sommerhaus garantiert neue ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Das kuschelige Domizil in Portugal ist keine Luxusherberge. Für maximal 20 Tage müssen sich die Promipaare mit den bröckelnden Gegebenheiten und den anderen Kollegen arrangieren.

In der Auftaktfolge beziehen die Stars das Sommerhaus und müssen sich zunächst einmal kennenlernen. Ab sofort teilen sie schließlich den Lebensraum und es gibt kaum eine Chance, sich aus dem Weg zu gehen. Wie werden die Promis aufeinander reagieren und wie gehen ihre Lebenspartner mit der Situation um? Wer schnappt sich welches Bett?

Staffel 4 2019

Michael Wendler & Laura Müller

Yeliz Koc & Johannes Haller

Benjamin Boyce & Kate Merlan

Jasmin Herren & Willi Herren

Mike Heiter & Elena Miras

Menowin Fröhlich & Senay Ak

Steffi Bartsch & Roland Bartsch

Quentin Dart Parker & Jessika Cardinahl

Doch welche Promipaare waren in den anderen Staffeln dabei? Wenn man so an die vergangenen Staffeln denkt, fallen einem nicht unbedingt alle Promipaare auf Anhieb ein. Deshalb hier eine Übersicht über alle Kandidaten, die bisher in der portugiesischen Promi-WG gewohnt haben:

Staffel 3 2018

Uwe Abel & Iris Abel (Gewinner)

Shawne Fielding & Patrick Schöpf

Frank Fussbroich & Elke Fussbroich

Patricia Blanco & Nico Gollnick

Stephanie Schmitz & Julian Evangelos

Micaela Schäfer & Felix Steiner

Jens Büchner & Daniela Büchner

Bert Wollersheim & Bobby Anne Baker

2018 konnten sich Bauer Uwe Abel und seine Iris im Finale gegen Shawne Fielding und Patrick Schöpf durchsetzen, wurden zum „Promipaar 2018“ gekürt und sicherten sich die Siegprämie von 50.000 Euro. Mit durchschnittlich 2,65 Millionen Zuschauern und 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern (+ 1,9 % im Vergleich zu Staffel 2) war die 6-teilige dritte Staffel die bisher erfolgreichste.

Staffel 2 2017

Nico Schwanz & Saskia Atzerodt (Gewinner)

Helena Fürst & Ennesto Monté

Hubert Fella & Matthias Mangiapane

Markus Mörl & Yvonne König

Giulia Siegel & Ludwig Heer

Aurelio Savina & Lisa Freidinger

Manni Ludolf & Jana Ludolf

Martin Semmelrogge & Sonja Semmelrogge

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt wurden „DAS Promipaar 2017“. Im Finale gewannen sie 50.000 € Siegprämie und setzten sie sich gegen Helena Fürst und Ennesto Monte durch. Die sechs Folgen erreichten im Schnitt 12,0 Prozent (1,67 Mio.) Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.

Staffel 1 2016

Xenia Prinzessin von Sachsen & Rajab Hassan (Gewinner)

Thorsten Legat & Alexandra Legat

Chris Töpperwien & Magey Kalley

René Weller & Rosemarie Weller

Alexander Posth & Angelina Posth

Hubert Kah & Ilona Magyar

Rocco Stark & Angelina Heger

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan wurden zu „DAS Promipaar 2016“ gekürt und gewannen 50.748,50 Euro. Im Finale siegten sie gegen Thorsten Legat und Alexandra Legat. Insgesamt sahen 13,0 Prozent (1,86 Mio.) der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sahen die vier Folgen der 1. Staffel.