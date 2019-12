„Der Bachelor“ feiert Jubiläum: Das waren alle Junggesellen

Ab dem 8. Januar wird Sebastian Preuss (29) als neuer „Bachelor“ auf Frauenjagd gehen und sich unter 22 Damen die hoffentlich Richtige fürs Leben oder die Karriere aussuchen. Er ist bereits der zehnte Mann, der als Rosenkavalier die große Liebe im TV suchen wird. Das sind die Junggesellen im Überblick.

Marcel Maderitsch

Die erste Staffel wurde 2003 an der Côte d’Azur produziert. Bachelor war der damals 29-jährige Bankangestellte Marcel Maderitsch. Er entschied sich 2003 für die damals 22-jährige Schornsteinfegerin Juliane Ziegler aus Berlin. Nach dem Finale begann er jedoch eine Beziehung mit der Zweitplatzierten Nicole.

Paul Janke

2012 zeigte RTL die zweite Staffel von „Der Bachelor“. Der damals 30-jährige Image-Manager Paul Janke suchte unter der Sonne Südafrikas nach seiner Traumfrau. Seine Auserwählte war Anja Polzer, gehalten hat die Beziehung nur wenige Monate.

Jan Kralitschka

2013 ging die dritte Staffel an Start, diesmal mit Rechtsanwalt und Model Jan Kralitschka, damals 36, der ebenfalls in Südafrika sein Liebesglück suchte. Jan ist der bisher älteste Junggeselle der TV-Romanze. Er entschied sich am Ende für Alissa Harouat, gab ihr aber kurz darauf wieder den Laufpass.

Christian Tews

2014 versuchte Unternehmer Christian Tews, damals 33, der Liebe in Südafrika auf die Sprünge zu helfen und wählte aus allen Frauen Katja Kühne als seine neue Liebe. Die beiden waren auch nach dem Wiedersehen ein Paar, jedoch nur noch für wenige Wochen, dann zerbrach auch deren Liebe.

Oliver Sanne

Oliver Sanne durfte sich 2015 nicht nur Mr. Germany, sondern auch „Der Bachelor“ nennen: Der damals 28-jährige Fitnessökonom ist der bisher Jüngste aller zehn Junggesellen. Er hatte in Kalifornien die (Damen-Wahl). Zwar fand er in Liz Kaeber eine kurzzeitige Partnerin, nach dem Finale habe die Beziehung aber nur noch für einige Wochen gehalten.

Leonard Freier

2016 ging Unternehmensberater Leonard Freier, damals 30, erstmals in Florida auf Liebessuche. Leonie Sophia Pump war seine Auserwählte, zumindest für das Finale. Zurück in Deutschland schoss er die Blondine bereits wieder ab.

Sebastian Pannek

2017 zeigte RTL die mittlerweile siebte Staffel „Der Bachelor“. Produziert wurde die Staffel erneut in Florida, wo Sebastian Pannek, damals 30-jähriges Model und Inhaber einer Werbeagentur, der Damenwelt den Kopf verdrehte. Pannek und seine letzte Rose Clea-Lacy Juhn waren nach der Sendung rund 1,5 Jahre ein Paar. Nun ist Sebastian mit der Zweitplatzierten Angelina Heger aus der Staffel von Christian Tews liiert.

Daniel Völz

Die nächste Staffel wurde ebenfalls in Florida gedreht, der Heimat des achten Bachelors: Immobilienmakler Daniel Völz, damals 32, begab sich hier 2018 auf die Suche nach seiner Rosenlady. Daniel vergab seine letzte Rose an Kristina Yantsen. Nach ein paar Monaten folgte jedoch schon wieder die Trennung.

Andrej Mangold

2019 ging es erstmals nach Mexiko: Bachelor war Basketball-Profi Andrej Mangold, 32, der seine letzte Rose an Jenny Lange gab und bis heute glücklich mit ihr liiert ist. Das Paar ist bereits nach wenigen Monaten zusammen gezogen. Ob schon bald der nächste große Schritt folgt?

Sebastian Preuss

Zum zehnten Mal sucht „Der Bachelor“ ab 8. Januar 2020 seine Traumfrau bei RTL. Profi-Kickboxer und Unternehmer Sebastian Preuss, 29, ist diesmal der heiß begehrte Junggeselle, dessen Herz 22 flirtwillige und kampfbereite Ladys in Mexiko erobern möchten.