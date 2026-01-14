Camp Rock 3 ist nun offiziell bestätigt: Hier ist alles, was wir bisher wissen!

Sebastian Wagner | 14.01.2026, 15:53 Uhr

Siebzehn Jahre nach seiner ursprünglichen Erstausstrahlung auf dem Disney Channel kehrt Camp Rock offiziell mit seinem dritten (und wahrscheinlich letzten) Film zurück. Wie Disney im September dieses Jahres bekannt gab, wird Camp Rock 3 der ursprünglichen Handlung folgen und einige der bekannten Gesichter auf die Bildschirme zurückbringen, die eine ganze Generation geprägt haben. Obwohl bisher noch nicht viele Informationen über den Film bestätigt wurden, wollen wir uns einmal ansehen, was wir von dem wahrscheinlich am meisten erwarteten Disney-Film des kommenden Jahres erwarten können.

Die Handlung von Camp Rock 3 soll sich um die berühmte Band Connect 3 (Jonas Brothers) drehen, die in den ersten beiden Camp Rock-Filmen eine große Rolle gespielt hat. Die Band soll nach Camp Rock zurückkehren, um einen neuen Voract für ihre bevorstehende Welttournee zu finden, nachdem ihre ursprüngliche Wahl nicht mehr in Frage kommt. Es steht viel auf dem Spiel, und Freundschaften werden auf die Probe gestellt, während eine neue Generation von Camp Rockern darum kämpft, der nächste große Star zu werden.

Sowohl Camp Rock (2008) als auch Camp Rock 2: The Final Jam (2010) gehören zu den beliebtesten Disney Channel Original Movies aller Zeiten, sodass die Entscheidung, die Geschichte nach mehr als einem Jahrzehnt wieder aufleben zu lassen, nicht unbemerkt blieb. Die anfängliche Begeisterung wurde jedoch von der Nachricht überschattet, dass einer der Hauptdarsteller des Originalfilms nicht auf die Leinwand zurückkehren würde.

Während die Jonas Brothers ihre Rolle als erfolgreiche Band Connect 3 wieder aufnehmen werden, kehrt Demi Lovato nur als ausführende Produzentin zurück – eine Entscheidung, die von den langjährigen Fans des Films heftig kritisiert wird, da sie der Meinung sind, dass Camp Rock ohne Demi Lovato „einfach nicht Camp Rock“ ist. Maria Canals-Barrera wird zwar erneut als Mitchies (Demi Lovato) Mutter zum Cast stoßen, doch dies wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Schock über Lovatos Entscheidung zu mildern.

Seit ihren frühen Tagen bei Camp Rock hat Lovato mit erheblichen psychischen Problemen zu kämpfen, darunter die schwierige Diagnose einer bipolaren Störung und mehrere Überdosierungen aufgrund ihres starken Drogenmissbrauchs. Diese Probleme gipfelten 2018 bei einer vielbeachteten Überdosis, die zu drei Schlaganfällen und einem Herzinfarkt führte und sie dem Tod nur knapp entkam.

Sieben Jahre nach ihrem Drogenmissbrauch scheint Lovato ihr Leben erfolgreich umgekrempelt zu haben – sie heiratete Anfang 2025 ihren Geliebten und kündigte eine mit Spannung erwartete Tournee für 2026 an.

Im Laufe der Jahre hat Lovato mehrfach erklärt, dass sie keine Erinnerungen an die Dreharbeiten zu den ersten beiden Camp Rock-Filmen habe, was auf ihren starken Drogenmissbrauch und ihre damaligen Dissoziationsprobleme zurückzuführen sei. Angesichts dieser turbulenten Zeit in ihrem Leben war die Entscheidung, eine weniger anspruchsvolle, aber kreativere Rolle in dem kommenden Film zu übernehmen, möglicherweise eine besonders gute. Für die eingefleischten Fans ist dies jedoch schwer zu akzeptieren, da sie sich um die Chance gebracht fühlen, ein letztes Mal Teil der Liebesgeschichte von Mitchie und Shane zu sein.

Allerdings wäre es interessant zu wissen, ob ihr berüchtigter Streit mit Nick Jonas, Lovatos ehemaligem besten Freund, ebenfalls zu ihrer Entscheidung beigetragen hat, nur noch hinter den Kulissen zu arbeiten. Obwohl die Jonas Brothers ihr Konzertpublikum mit Lovato als Gaststar überraschten, was darauf hindeutet, dass sich die beiden versöhnt hatten, scheint die Beziehung zwischen Nick und Demi heute rein beruflicher Natur zu sein.

Obwohl noch keine Informationen über einen möglichen Veröffentlichungstermin für Camp Rock 3 bekannt gegeben wurden, könnte die Fortsetzung bereits Mitte 2026 erscheinen. Disney hat bereits bestätigt, dass die Dreharbeiten offiziell abgeschlossen sind, was darauf hindeutet, dass der Film auf dem besten Weg ist, bald in die Postproduktion zu gehen. Disney Channel Original-Filme sind in der Regel relativ einfach zu produzieren (d. h. sie erfordern keine CGI oder aufwendige Nachbearbeitung), weshalb wir keine nennenswerten Verzögerungen erwarten, die eine Veröffentlichung im Jahr 2026 unrealistisch machen würden. Der Film wird sowohl auf dem Disney Channel als auch auf Disney+ zu sehen sein, wo ungeduldige Fans bereits heute Camp Rock 1 und 2 erneut ansehen können.