Capital Bra: Jetzt ist er genauso erfolgreich wie ABBA

Dienstag, 5. Februar 2019 12:28 Uhr

Unglaublich aber wahr: Mit seiner neuen Single „Prinzessa“ holt sich Capital Bra in dieser Woche direkt Platz 1 in den Offiziellen Deutschen Single Charts und zieht dadurch mit der schwedischen Pop-Legende ABBA gleich auf! Insgesamt hat er bereits mit neun Tracks die deutsche Chartspitze erobert – nur die Beatles bringen es insgesamt auf elf #1-Songs.

Für Rekorde hat der Berliner Rapper bereits etliche Male gesorgt: Capital Bra war im vergangenen Jahr der meistgestreamte Künstler in Deutschland und der erste Künstler überhaupt, dem acht #1-Hits in nur einem Jahr gelungen sind. Gemessen an der Anzahl seiner #1-Hits in Deutschland ist er darüber hinaus der erfolgreichste Künstler des 21. Jahrhunderts.

#LäuftBeiIhm

Die Single „Prinzessa“ ist nach „Benzema“ der zweite Vorbote auf das neue Album „CB6“, das am 26. April veröffentlicht wird. Es ist sein sechstes Studioalbum und folgt auf „Allein“ (Platz 2), „Berlin Lebt“ (Platz 1), „Blyat“ (Platz 3), „Makarov Komplex“ (Platz 2) und dem Debüt „Kuku Bra“ (Platz 32).