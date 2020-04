DSDS: Das hier sind die Bohlen-Singles aller Finalisten! Jetzt hören!

Die Spannung steigt! Wer wird DSDS-Gewinner 2020? Einen Tag vor dem Finale erscheinen die Singles der vier Talente, die nun um den Sieg singen werden: Ramon, Paulina, Joshua und Chiara stehen im Finale! Hier kann man die Songs hören! Sie alle singen den von Dieter Bohlen geschriebenen Song „Eine Nacht“.

Chiara D’Amico

Chiara D’Amico ist mit 18 Jahren die jüngste Finalistin, muss sich aber hinter ihren Mitstreitern keinesfalls verstecken. Als die gebürtige Italienerin im Casting vor die Jury trat, war sie kein unbekanntes Gesicht. Bereits 2019 versuchte sie den Einzug in die Liveshows. Was ihr damals nicht gelang, ist heute Realität: Finale!

Die Jury lobte ihre rasante Entwicklung und auch das Publikum konnte sie mit ihrer temperamentvollen und selbstbewussten Art begeistern. Es ist also kein Wunder, dass sie nun mit dem Finaleinzug belohnt wurde.

Joshua Tappe

Joshua Tappe hat im Alter von 25 Jahren schon einiges mitgemacht. Eine Krebserkrankung vor zwei Jahren nahm er zum Anlass nun endlich seine Träume zu erfüllen: Er will DSDS-Sieger 2020 werden. Und er kann stolz darauf sein, was er bis jetzt erreicht hat.

Als Joshua im Casting zu singen beginnt, hat er die Jury sofort auf seiner Seite. Seine rauchige Stimme ist außergewöhnlich und mit seiner gefühlvollen Performance kann er die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen vollends mitreißen.

Seine erste eigene Single ist eine Mischung aus Pop und Rock und erhält durch seine rauchige Stimmfarbe einen unverkennlichen Charakter.

Paulina Wagner

Mit ihrer unglaublichen Ausstrahlung verzauberte Paulina Wagner sowohl die Zuschauer, als auch die Jury der 17. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Die Studentin aus Köln singt leidenschaftlich gerne und stand schon auf der ein oder anderen Bühne. Nun hat sie sich getraut und hofft auf den ganz großen Durchbruch bei DSDS.

Mit Songs ihrer musikalischen Vorbilder Helene Fischer oder Sarah Connor hat sich die 22-Jährige bis ins Finale und in die Herzen der Zuschauer gesungen. Ihre gefühlvollen und emotionalen Auftritte hat auch schon so manches Jurymitglied zu Tränen gerührt. Wird das auch am Samstagabend so sein?

Ramon Roselly

Die Bühne ist kein Neuland für Ramon Roselly (Ramon Kaselowsky), der lange als Artist sein Zirkuspublikum begeisterte. Doch nun will er es auf die ganz große Bühne schaffen: Ramon will DSDS 2020 für sich entscheiden. Und die Zuschauer offenbar einstimmig für ihn.

Ramon liebt Schlager und es scheint selbstverständlich, dass er auch im Finale mit einem schwungvollen und träumerischen Schlagersong antritt. Seine Debütsingle „Eine Nacht“ ist genau das, was wir bislang von Ramon kennen: Gute Laune, Freude und ein kleines bisschen Poesie.