Dua Lipa veröffentlicht Song vom „Gully“-Soundtrack

04.06.2021 18:47 Uhr

Dua Lipa hat ihren neuen Song "Can They Hear Us?" veröffentlicht.

Die „Levitating“-Sängerin revanchierte sich mit der Aufnahme des Songs bei dem Filmemacher Nabil Elderkins und steuerte das Lied dem Soundtrack von dessen Film „Gully“ bei.

Der Regisseur Elderkins leitete zuvor das „Don’t Start Now“-Musikvideo der 25-jährigen Schönheit und auf dem „Gully“-Soundtrack sind zudem Stars wie 21 Savage, Ty Dolla $ign und Miguel zu hören.

Drittes Album in Sicht

Unterdessen können sich die Fans auf Duas drittes Album freuen. Die „Hallucinate“-Sängerin veröffentlichte ihre erfolgreiche LP ‚Future Nostalgia‘ im März 2020 und die produktive Sängerin, die die Ära mit der Veröffentlichung der Remix-LP ‚Club Future Nostalgia‘ fortsetzte, soll bereits die Konzepte für den Nachfolger der Platte planen.

Dua Lipa plant diverse Kollaborationen

Darüber hinaus veranstaltete die Grammy-Gewinnerin im November das virtuelle Live-Event Studio 2054 und arbeitete mit Kylie Minogue an einer Remix-Version des „Real Groove“-Tracks der Disco-Ikone zusammen. Dua Lipa brachte vor kurzem zudem ihre „Prisoner“-Kollaboration mit der Musikerin Miley Cyrus heraus und kündigte außerdem eine noch zu veröffentlichende Zusammenarbeit mit FKA twigs an, von der bei Duas virtuellem Event eine Vorschau gegeben wurde. (Bang)