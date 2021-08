Florian Silbereisen freut sich auf das Drei-Stunden-Spektakel vor Publikum!

Florian Silbereisen: Das schönste Geburtstagsgeschenk für ihn ist...

11.08.2021 18:36 Uhr

Am 4. August wurde Florian Silbereisen 40. Er feiert sein Jubiläum und seinen Geburtstag am kommenden Samstag mit einer ganz besonderen TV-Show: „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag – Endlich wieder live!“ - und freut sich besonders über ein Geschenk .

Vor 30 Jahren, am 10. August 1991, begann seine TV-Karriere mit seinem allerersten Fernsehauftritt – Florian Silbereisen ist im August 40 geworden und natürlich wird das Ganze gebührend nachgefeiert. Richtig, nicht etwa privat sondern bei einer Fernsehshow.

Auf der Gästeliste des großen Open-Air-Events „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ stehen Andrea Berg, Andy Borg, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Ross Antony, Jürgen Drews und viele weitere Stars.

Es gab Plan B, C , D und E

Bis zuletzt stand noch nicht fest, wo die über dreistündige ARD-Schlagershow stattfinden kann. Florian Silbereisen erklärte laut der ARD: „Bis zum Wochenende wurden Shows an fünf (!) verschiedenen Orten vorbereitet und geplant, um kurzfristig entscheiden zu können, wo die Show unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden kann. Das ist ein enormer fünffacher Aufwand für das gesamte Team, bei dem ich mich dafür mit großem Respekt bedanke!“

Das ist sein schönstes Geschenk

Konnte sich der 40-Jährige denn bei dem ganzen Trubel überhaupt auf seinen Geburtstag und vor allem auf seine Geschenke konzentrieren? Ja, denn besonders über ein Geschenk hat er sich besonders gefreut. Und nein, hier ist nicht die Rede von einem Geschenk von Ex-Freundin Helen Fischer.

Auf Instagram verriet der Musiker und Moderator kürzlich, was ihm wirklich echte Freude zum 40. bereitet. „„Gemeinsam wollen wir mit euch singen und Spaß haben im Amphitheater in Gelsenkirchen und das allerschönste Geburtstagsgeschenk für mich ist: es darf wieder Publikum mit dabei sein.“

Florian Silbereisen will Mut machen

Silbereisen liegt nämlich genau das sehr am Herzen. In einer Presserklärung zur Show sagte er: „Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft, dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können. Wir wollen damit auch allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne Mut machen – insbesondere denen, die in den vergangenen Monaten unverschuldet in Not geraten sind!“

Hier findet die große Party statt

„Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ wird nun auf einer großen Sandstrandbühne unter freiem Himmel im Amphitheater Gelsenkirchen produziert und am Samstag ab 20.15 Uhr live im Ersten und im ORF ausgestrahlt. Und wer das Spektakel verpasst: die Sendung ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der ARD Mediathek verfügbar.