Ramon Roselly: Das ist der neue Song „Wenn ein Schiff vorüber fährt“

Ramon Roselly: Das ist der neue Song "Wenn ein Schiff vorüber fährt"

04.06.2021 11:10 Uhr

Unmittelbar vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums meldet sich Ramon Roselly mit einer weiteren Single-Auskopplung: "Wenn ein Schiff vorüber fährt".

Ramon Rosellys neues Album „Lieblingsmomente” erscheint am 25. Juni über Electrola. Vorab kann man nach „Komm und bedien Dich“ und „Absolut du 1“ ab heute mit „Wenn ein Schiff vorüber fährt“ in eine weitere Single-Auskopplung reinhören.

Klassiker in neuem Gewand

Auf seinem zweiten Album präsentiert der DSDS-Sieger v0n 2020 eine stimmungsvolle Sammlung mit Neuinterpretationen ausgewählter Schlagerklassiker und Popsongs, die der Sänger mit seinen ganz persönlichen „Lieblingsmomenten“ verbindet.

„Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dass ich das alles erleben und meinen großen Traum ausleben darf. Ich bin einfach nur wunschlos glücklich und möchte mich bei allen Fans mit diesem Album für die phantastische Unterstützung bedanken“, sagt Ramon Roselly über die Entstehungsgeschichte von „Lieblingsmomente“. Und tatsächlich: Denkwürdige Augenblicke gab es im Leben des 27-Jährigen in der letzten Zeit jede Menge.

Ramon Rosellys furiose Karriere

Seit seinem sensationellen Erdrutschsieg bei „DSDS“ 2020 entwickelte sich der ehemalige Zirkusartist und Gebäudereiniger aus der Nähe von Leipzig in den vergangenen fünfzehn Monaten zum neuen Gesicht, zur Stimme und zum Spirit des Schlagers der noch jungen 2020er Jahre!

Mit seinem sofort wiedererkennbaren Timbre und der Verbindung aus einer charismatischen Ausstrahlung und seinem coolen Look hat Roselly vollbracht, was viele andere Schlager-Acts erfolglos versucht haben: Im Handumdrehen hat der Sänger das Traditionsgenre entstaubt, um es auf eine unverbrauchte, moderne und doch zeitlose Art neu zu interpretieren – wie er auch mit seinem neuen Album „Lieblingsmomente“ demonstriert!

Mit „Lieblingsmomente“ knüpft Ramon Roselly nahtlos an den Erfolg an, den er mit seiner von Dieter Bohlen produzierten Nummer 1 – Debütsingle „Eine Nacht“ verbuchen konnte.

Meilenstein mit einem Bohlen-Schlager

Zum allerersten Mal seit mehr als sieben Jahren fand sich somit ein Schlager-Song wieder an der Spitze der Hitparade sowie auf Platz 1 der Gesamt-Jahres-Charts! Mit seinem weniger später folgenden Longplay-Debüt „Herzenssache“ enterte Ramon Platz 2 der deutschen Charts (Platz 1 in Österreich, Platz 3 in der Schweiz), erreichte nach nur sechs Wochen Gold-Status und gilt heute als der erfolgreichste Newcomer-Act des Jahres 2020 im Bereich Schlager. Nur der Anfang für Ramon, der im vergangenen Jahr ebenfalls mit der Goldenen Henne und dem SWR 4-Preis in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“, dem „DSDS“-Pokal sowie dem Stern-Award des „SchlagerXirkus“ (was für ein Wort!) geehrt wurde. 2020 und 2021 begeisterte der neue Megastar außerdem ein Millionenpublikum in sämtlichen wichtigen TV-Shows. Zeit, den nächsten Schritt zu machen.

In Form von 14 handverlesenen Stücken lässt Ramon Roselly nun seine persönlichen „Lieblingsmomente“ Revue passieren. Angefangen bei deutschen Schlager-Klassikern aus den 1960er Jahren, über deutsche Versionen englischsprachiger Titel bis hin zu Neuaufnahmen moderner Pop-Classics.